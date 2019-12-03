Амосову не чекають в Національному медичному університеті імені Богомольця, - рішення конференції трудового колективу

Трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця на своїй конференції висловив недовіру екс-ректору Катерині Амосовій. За це рішення проголосували 240 представників внз з 278 присутніх.

Це вже друге подібне голосування цього року. Вперше недовіру Катерині Амосовій висловили ще 25 січня 2019 - за неналежне виконання посадових обов'язків. Повторне голосування - це реакція не нещодавнє рішення Печерського райсуду Києва, який відновив екс-ректора на посаді.

"Незважаючи на попереднє рішення від 25-го січня, де 97% членів трудового колективу нашого університету виказали недовіру Катерині Миколаївні, вона все таки продовжує боротьбу в судах з метою повернення на посаду ректора, - розповів Олександр Науменко, проректор Національного медичного університету імені Богомольця. - Зрозуміло, що моральний дух колективу від цього лише страждає. Сама явка на конференцію трудового колективу говорить про те, що люди вже втомились від цієї турбулентності, яка вже майже 2 роки Університет трясе, відволікаючи його від виконання основних функцій".

Також, трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця одноголосно підтвердив результати виборів ректора, що відбулися 3 вересня 2019 року. Тоді уперше керівника ВиШу обирали на загальних виборах, у яких взяли участь 1356 осіб, а перемогу з результатом 89% отримав нинішній проректор Університету Юрій Кучин.

"Ми хочемо нагадати новому керівництву Міністерства охорони здоров’я та профільному комітету Верховної Ради про волевиявлення і результати, які були представлені ще у вересні. Також, і Печерський суд має враховувати думку 20-тисячного колективу, - зазначила Оксана Виговська, декан медичного факультету №3 НМУ. - Юрій Кучин - людина прогресивна, молодої формації. Ми розвиваємось, і сподіваємось, що будемо розвиватись надалі".

Всі рішення конференції трудового колективу передані в МОЗ України для врахування під час ухвалення рішень стосовно майбутньої долі Національного медичного університету.

Вже 5 грудня Окружний адміністративний суд столиці має розблокувати результати виборів ректора університету. А відтак Міністр охорони здоров’я матиме змогу підписати з Юрієм Кучином повноцінний контракт.