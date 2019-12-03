Податкова виконала обіцянку, надану Президенту, та зробила 100% плану з "алкогольного" акцизу, - Верланов

Податкова виконала план акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції на 100%, як було обіцяно Президенту України головою ДПС Сергієм Верлановим раніше. Про це повідомляє сайт Державної податкової служби.

Як йдеться в повідомлені, у серпні-листопаді до Державного бюджету України перераховано 2 342,1 млн грн акцизного податку з лікеро-горілчаної продукції (ЛГП), що на 48,6 млн грн, або на 2,1% більше, ніж в аналогічному періоді торік.

Також повідомляється, що у листопаді індикативні показники надходжень від акцизного податку з ЛГП виконані на 102,2%. Взагалі до бюджету сплачено 813,4 млн грн, або на 277,1 млн грн (+51,7%) більше, ніж у листопаді минулого року.

В ДПС повідомили, що такого результату вони досягли завдяки підвищенню ефективності адміністрування та посиленню боротьби з тіньовим обігом алкоголю. Зокрема, впровадження системи електронного адміністрування спирту, а також щодобовий моніторинг показників витратомірів-лічильників обсягів виробленого спирту надали податковій службі можливість контролювати його рух від місця виробництва до споживачів (зокрема, лікеро-горілчаної галузі).

"Нова податкова служба вже почала працювати таким чином, щоб тіньовий ринок тютюну і алкоголю не почував себе вільно. На початку місяця я особисто пообіцяв Президенту, що план по "алкогольному" акцизу буде виконано і дотримав слово. Детінізація обігу алкоголю триває. Наступний крок – запровадження електронної акцизної марки, який дозволить підняти контроль за обігом підакцизних товарів на новий рівень і суттєво покращити показники сплати податків", - зазначив Сергій Верланов.

Нагадаємо, що 1 листопада у Тернополі відбулася робоча нарада з питань розвитку спиртової галузі за участю Президента України Володимира Зеленського та Голови ДПС Сергія Верланова. Очільник ДПС поінформував присутніх про заходи Державної податкової служби щодо детінізації алкогольного ринку, а також запевнив, що результатом цієї роботи має стати забезпечення повноти надходжень акцизного податку до державного бюджету.