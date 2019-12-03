Процес легалізації грального бізнесу загальмувався, – ЗМІ

На сьогодні проект закону №2285 ("Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор"), який готував уряд, досі не прийнято. Так, ще 12 листопада законопроект внесений до порядку денного, але народні депутати президентське завдання до 1 грудня 2019 року прийняти закон вже не виконали. Легко передбачити, що останній робочий для депутатів тиждень у 2019 році буде "пекельним" і гральному бізнесу доведеться дещо зачекати.

Про це повідомив веб-сайт "Укрінформ".

Боротьба за легалізацію грального бізнесу в Україні цієї осені взяла високий темп, але не фінішувала. Аналіз та ризики закону, привабливість ринку для інвесторів, тіньові власники й "російський слід". Так, на засіданні комітету в Раді помітили російського підприємця Бориса Баума. Він відповів журналістам, що робить в Україні: "Процес ініціювали діючі оператори ринку - Favorit Sport, Parimatch. Вони всі існують, у них є свій бізнес...".

Та ці компанії зв’язок з російським лобістом заперечують. "Баум не має до нас жодного стосунку. Ми його заяву заперечуємо", - заявила "Укрінформу" директор з комунікацій Favorit Sport Катерина Машевська.

Міжнародний холдинг Parimatch в свою чергу заявив: "Світове ім’я бренду та міжнародний імідж дають можливість деяким представникам робочої групи оперувати нашим ім’ям в маніпулятивній формі. Ми ніколи не застосовуємо методи лобіювання тих чи інших рішень. Тим більше, ми не маємо жодних представників наших інтересів у владних структурах. Ми – глобальний гравець на світовому ринку й готові надати свій досвід для формування нормального європейського ринку грального бізнесу в Україні".

Саме велика кількість проектів впливає на терміни прийняття закону. Йде боротьба лобістів, яким вигідні ті, чи інші умови. Як швидко вдасться домовитися сторонам, прогнозувати важко, визнають експерти.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія днями говорив, що закон зможуть ухвалити у першому читанні до кінця року. Але дуже складно сказати, який саме з 7 проектів стане найкращим для депутатів. Подивимося, чи зможуть "слуги народу" виконати обіцянку Президента вже цього року…