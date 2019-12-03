Кабмін обговорює з малими і середніми підприємцями спрощення умов ведення бізнесу

Кабінет Міністрів обговорює з малими і середніми підприємцями спрощення умов ведення бізнесу.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович в ході круглого столу "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?", організованого "Фінансовим клубом" у прес-центрі "Українських Новин".

"На цей момент є декілька варіантів можливих рішень. З тих аспектів, які обговорюються - це спрощення звітності, пом'якшення штрафів, зміна лімітів та перехідний період 2 роки на впровадження та тестування програмних РРО. Рішення немає, триває обговорення, сподіваюся скоро прийдемо до якогось рішення", - сказав він.

Заступник Міністра зазначив, що прийняті раніше закони про кеш-бек і програмні РРО схвилювали підприємницькі кола.

У свою чергу Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації, зазначив, що фармацевти підтримують вищевказані закони.

"Так, сьогодні складно уявити, що в аптеці не видається фіскальний чек. Але, на жаль, такі аптеки досі є. Якщо настає якийсь арбітражний випадок, коли пацієнту завдано шкоди здоров'ю, як раз тільки при наявності фіскального чека він може звернутися в суд і тільки з ним він може довести свою правоту... Ми вважаємо, що це своєчасна і необхідна міра законодавства і ми її підтримуємо", - сказав він.

Софія Арасланова, голова асоціації "Українські імпортери побутової електроніки", додала, що ринок побутової техніки безпосередньо залежить від схем і проблем, існуючих в Україні.

За її даними, проблема №1 – це нелегальний імпорт. За даними незалежних експертів, обсяг експорту в бік України і фактично ввезеного товару різняться на 11 млрд доларів.

"Це той обсяг нелегального імпорту, який стискає роботу легального бізнесу в торгівлі побутовою технікою", - додала Вона.

У свою чергу Олег Цільвік, голова Союзу споживачів України, зазначив, що на даний момент в Україні споживачі практично не захищені.

"Будемо говорити відкрито. Сьогодні споживач незахищений. Зміни в закон з фіскальними чеками внесені, але бізнес не виконує їх. Сьогодні навала контрабандної та фальсифікованої техніки. І навіть з нашими можливостями ми не завжди можемо захистити споживача. Ми підтримували цю ініціативу щодо введення кеш-беку для споживачів", - сказав Цільвік.

Олег Кобельков, начальник відділу контролю за рекламою Держспоживслужби, також повідомив, що прийняття вищезазначених законів повинно позитивно вплинути на захист прав споживачів в Україні, бо дасть можливість чітко ідентифікувати суб'єкта підприємницької діяльності - того хто порушив права споживача.

Як повідомляли Українські Новини, 20 вересня Верховна Рада ввела програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) і спростила процедуру їх реєстрації, а також прийняла закон про кеш-бек.