Інвестор індустріального парку стурбований ситуацією, що склалася у зв'язку із звинуваченнями в адресу Садового

Інвестор індустріального парку стурбований ситуацією, що склалася у зв'язку із звинуваченнями в адресу Садовог

Компанія СТОР стурбована ситуацією з будівництвом індустріального парку у Львові, що склалася у зв'язку із звинуваченнями в адресу мера Львова Андрія Садового.

Про це йдеться в листі компанії "СіТіПі Інвест" (Чеська республіка) Львівської міської ради, текст якого мають Українські Новини.

"Право власності на земельну ділянку було зареєстровано 31 грудня 2015 року, що підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно та даними Державного земельного кадастру", - йдеться в листі.

Компанія стверджує, що купівля земельної ділянки відбулася абсолютно прозоро та у відповідності з чинним законодавством.

СТОР також висловлює глибоку стурбованість склалася на даний момент ситуацією.

В її листі спростовуються ті закиди, які були підставою для оголошення підозри Садовому.

Також зазначено, що є рішення суду, яке остаточно констатувало, що ця земельна ділянка є власністю громади Львова.

Також йдеться про те, що викуп земельної ділянки відбувся згідно з висновком експертів і також повністю відповідає чинному законодавству.

Крім того, компанія звертає увагу на те, що за період 2016-2019 років СТР обгрунтовано планувала отримати дохід близько 13 млн євро, створити в Україні понад 3 тис. робочих місць і наповнити бюджети всіх рівнів на суму понад 100 млн гривень.

СТОР вже сплатила близько 7 млн гривень земельного податку за цю ділянку, незважаючи на блокування можливості його використання, а також 52 млн гривень вартості земельної ділянки, та в подальшому несе збитки, сума яких накопичується у зв'язку з тим, що правоохоронці не дають можливості розпочати роботу.

"Серед партнерів компанії CTP - а це понад 500 міжнародних компаній – безліч тих, хто хотів би разом з нами інвестувати в Україну. Однак така ситуація змушує їх утриматися від цього ", - йдеться в листі.

СТР - одна з найбільших інвестиційних компаній у Центральній та Східній Європі.

Компанія створила 97 індустріальних парків у 7 країнах Європи, зокрема Угорщини, Чехії, Румунії, Польщі.

Це дає роботу 70 тис. чоловік і сотні мільйонів євро податків.

Як повідомляли Українські Новини, захист мера Львова Андрія Садового оскаржила запобіжний захід у вигляді 1 056 550 гривень застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Садовому про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.