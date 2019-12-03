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03 грудня 2019, вівторок, 14:05 10
Верховна Рада і партії 2019-12-03T14:10:07+02:00
Українські Новини
Бойко сподівається, що Зеленський домовиться з Росією в "нормандському форматі" з питань миру та газу

Бойко сподівається, що Зеленський домовиться з Росією в "нормандському форматі" з питань миру та газу

Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, нормандський формат, Росія, транзит газу, Збройний конфлікт, Донбас
Юрій Бойко. Фото прес-служби
Юрій Бойко. Фото прес-служби

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко сподівається, що Президент України Володимир Зеленський домовиться в ході переговорів у "нормандському форматі" з Росією з питань миру і транзиту природного газу в Європу по території України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії ОПЗЖ.

Опозиційний політик зазначив, що це особливо важливо напередодні зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, яка відбудеться у Парижі 9 грудня.

"Ми покладаємо дуже важливі сподівання на цю зустріч, де будуть зрушені з місця два критично важливі питання, які турбують суспільство, - це мир в Україні і відновлення транзиту російського газу до Європи територією нашої держави", - підкреслив Бойко.

Він також застеріг від заяв, які роблять окремі політичні сили щодо питань, які мають бути вирішені 9 грудня.

"Ми вже сьогодні чуємо закиди про якісь "червоні лінії", які не потрібно переходити і т.ін. Найбільш прикро, що ці цинічні закиди лунають від представників політичних сил, які 5 років поспіль вели країну у глухий кут і не вирішували цю проблему", - сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Бойко підкреслив, що ОПЗЖ підтримує мирний шлях вирішення збройного конфлікту на сході країни.

"Необхідно прийняти зміни до Конституції, які нададуть можливість працювати закону про особливий статус Донбасу. Ми повністю усвідомлюємо, що це єдиний шлях вирішення конфлікту, повернення територій і людей. Ми знаємо, що треба бути готовими до компромісу щодо відновлення транзиту російського газу для того, щоб унеможливити шлях перетворення нашої газотранспортної системи на купу металобрухту. Я закликаю всіх відповідальних політиків підтримати зустріч 9 грудня заради громадян України і майбутнього нашої держави", - наголосив Бойко.

Більше новин про: Юрій Бойко Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ нормандський формат Росія транзит газу Збройний конфлікт Донбас

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