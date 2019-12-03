У Вінницькій області кіт сів на голову дитині в колясці і задушив його

У Липовецькому районі Вінницької області кіт задушив в колясці дитини 9 місяців. Мама дівчинки розповіла, що заколисала дитину у візочку на подвір'ї, а сама пішла поратися по господарству. Коли повернулася заглянути в коляску, звідти вискочив кіт, а донька вже не дихала. Про це повідомляє ТСН.

Версію жінки підтверджують і інші родичі. Мама викликала сільського фельдшера і швидку. Вони застали маленьку Сашу в стадії клінічної смерті, врятувати дівчинку не вдалося. Фельдшер впевнена в тому, що саме кіт став причиною смерті дитини.

В поліції розглядають лише одну версію - нещасний випадок. Розтин підтвердив, що дитина померла від механічної асфіксії, але міг кіт задушити дитину, вони не підтверджують.

Тим не менш, деякі ветеринари сумніваються. За їх словами, навіть тепло закутаний дитина не буде спокійно лежати і задихатися - він буде вертіти головою, повертатися на бік. А кіт не буде спати, якщо йому незручно.

"Все залежить від величини тварини, а також від того, як дитина був запеленан... Може бути так, що кіт звик, він знав, що це одна сім'я і міг не відреагувати на рухи дитини", - каже ветеринар Іван Левинський, допускаючи, що подібне могло статися.

У Сніжани та Олександра - це перший і довгоочікуваний дитина. У молодої жінки була складна вагітність і пологи, але родичі стверджують, що дівчинка народилася здоровою.

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