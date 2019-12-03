Климпуш-Цинцадзе закликала голову Ради терміново провести нараду щодо оцінки Єврокомісією законопроекту №2233

Перед ухваленням законопроектів з енергетичних питань Україна має провести консультації з Єврокомісією щодо відповідності їх положень положенням acquis Європейського Союзу (ЄС), тому голова Верховної ради України має терміново провести нараду по законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233).

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні надіслала листа спікеру Разумкову, де закликала його (в рамках ініційованої ним же з віцепрем`єром Дмитром Кулебою євроінтеграційної платформи) таки провести нараду, і отримати висновки за результатами консультацій Уряду з європейцями щодо законопроекту №2233, що вже стоїть у порядку денному", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що раніше вже зверталась до прем`єр-міністра України Олексія Гончарука з наполяганням терміново провести консультації з європейськими партнерами щодо законопроектів №2233 та №2236 та альтернативних до них. І зараз наполягає на проведенні головою Ради наради, щоб унеможливити ухвалення законопроекту, що суперечить праву ЄС та міжнародним зобов’язанням України.

"Оскільки європейська інтеграція України є одним з зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави, визначених в Конституції України, наполягаю на ініціюванні Вами робочої наради в рамках парламентсько-урядової євроінтеграційної платформи із запрошенням всіх зацікавлених сторін Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для обговорення результатів погодження зі стороною ЄС проектів законів щодо внесення змін до енергетичного законодавства. Таке обговорення має унеможливити ухвалення законопроектів, які суперечитимуть праву ЄС, Угоді про асоціацію та нашим міжнародним зобов’язанням", - йдеться у зверненні Климпуш-Цинцадзе до голови Ради.

Нагадаємо, 12 листопада Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). Низка депутатів та експертів заявили, що законопроект скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.

Раніше представництво ЄС розкритикувало законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) в офіційному листі, який оприлюднила голова комітету Ради з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цицнадзе.