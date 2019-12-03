Спійманий на хабарі екс-начальник слідства ГПУ Щербина - це права рука прокурора Горбатюка, - Портнов

"На хабарі спіймали начальника головного слідчого управління ГПУ 2014-2015 Щербину." Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram повідомив правозахисник і адвокат Андрій Портнов.

"Фігурант розслідував (Ігор Щербина, - ред) в той період справи Майдану і був одним з ідеологів їх тотальної фальсифікації на догоду тодішнього злочинного режиму", - констатував Портнов.

"Прекрасний розвиток подій зі слідчими Майдану. Звільнення і затримання. За пафос, тупість і нахабні пики. І ще. Спійманий сьогодні на хабарі екс-начальник слідства ГПУ Щербина - це права рука одіозного екс-начальника управління спецрозслідування ГПУ Горбатюка. Це бізнес-партнери з продажу кримінальних справ, злодійська малина, яка п'ять років промишляла фальсифікаціями і торгівлею", - резюмував Андрій Портнов.