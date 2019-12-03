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  • В Одесі півмільйона людей залишилися без води: в колл-центр додзвонитися неможливо
03 грудня 2019, вівторок, 11:53 23
Події 2019-12-03T12:08:30+02:00
Українські Новини
В Одесі півмільйона людей залишилися без води: в колл-центр додзвонитися неможливо

В Одесі півмільйона людей залишилися без води: в колл-центр додзвонитися неможливо

Водопостачання, Інфоксводоканал, Відключення води, Відключення води в Одесі
Відключення води. Фото: pixabay
Відключення води. Фото: pixabay

Близько 500 тис. людей залишилися без водопостачання через аварію на кабельних каналах енергопостачальної компанії "Одесаобленерго" в Одесі.

Про це повідомила прес-служба компанії "Інфоксводоканал" (Одеса), передають Українські Новини.

"У зв'язку з аварійною ситуацією на кабельних каналах "Обленерго" знеструмлені всі вводи на насосну станцію "Головна" і будівля водоканалу. Тому відсутня вода в Приморському та Малиновському районах міста, зв'язок з колл-центром через відсутність електрики тимчасово неможлива. Очікуємо від енергетиків більш детальну інформацію про терміни відновлення", - сказано в повідомленні.

Також в Одесі призупинили роботи тролейбуси і трамваї.

Як повідомляли Українські Новини, 15 квітня в Одесі через аварію знизили подачу води у всіх районах міста.

У лютому через прорив труби три райони Одеси залишилися без води. 4 лютого в Одесі прорвало водопровід, внаслідок чого затопило ділянку Люстдорфської дороги. За попередньою інформацією тоді стався прорив водогону діаметром 600 мм

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