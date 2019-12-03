Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі"

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді визначити в Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинна спільнота".

Про це йдеться в законопроекті №2513, зареєстрованому 2 грудня, передають Українськi Новіні.

Згідно з документом, "злодій в законі" - це особа, яка дотримується властивих злочинному середовищу традицій і правил поведінки; користується авторитетом серед тих, хто вчинив кримінальні злочини; керує, координує і/або організує діяльність злочинної спільноти або є його учасником.

В свою чергу "злочинна спільнота" - це стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб, учасником, організатором, керівником і/або координатором якого є "злодій в законі".

Організатор злочинної спільноти відповідно до законопроекту підлягає кримінальній відповідальності за всі скоєні спільнотою злочини, а інші учасники - за ті, в підготовці або вчиненні яких вони брали участь.

Перебування у статусі "злодій в законі" Зеленський пропонує карати позбавленням волі на 7-10 років з конфіскацією майна, а створення злочинної спільноти, керівництво або участь в ній і її злочинах - на 7-12 років.

При цьому в разі добровільної участі в злочинній спільноті та активного сприяння її розкриттю від кримінальної відповідальності пропонується звільняти.

Також каратися ув'язненням на 3-5 років з можливою конфіскацією майна, а в разі тяжких наслідків - на 5-10 років, буде звернення до "злодія в законі" або злочинної спільноти з проханням вчинити злочин або вплинути в будь-якій формі на третю особу.

3-6 років тюремного ув'язнення загрожує, відповідно до документу, за організацію проведення сходки злочинних спільнот для матеріального забезпечення злочинної діяльності, координації дій, спільного вчинення злочинів, а також за керівництво такою зустріччю або сприяння в її проведені.

Водночас, якщо особа до проведення сходки добровільно заявить про її учасників, точне місце і час проведення, то її пропонується звільнити від відповідальності.

Крім того, Президент пропонує встановити кримінальну відповідальність за сприяння (заздалегідь не обіцяне) учасникам злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності (шляхом надання приміщень, транспорту, інформації, техніки, грошей) у вигляді позбавлення волі на 3-5 років.

Здійснення такого діяння службовою особою буде каратися тюремним ув'язненням на 5-7 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Разом з тим Зеленський пропонує обумовити в законі, що вимушене заподіяння шкоди правоохоронним інтересам при виконанні спеціального завдання в злочинній спільноті для попередження або розкриття її діяльності не є злочином, а при вчиненні злочину - це пом'якшувальні обставини.

Як повідомляли Українськi Новини, в Харкові на поминках "злодія в законі" затримали 20 кримінальних авторитетів.

Раніше журналісти оприлюднили досьє на найвпливовіших "злодіїв в законі".