підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 11:27 11
Політика 2019-12-03T12:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі"

Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі"

кримінальна відповідальність, кримінальний кодекс, Кримінальний авторитет, злочинне угрупування, Законопроект, Верховна Рада, Володимир Зеленський, злодій в законі, Зеленський
Зеленський Володимир Фото: ОПУ
Зеленський Володимир Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді визначити в Кримінальному кодексі поняття "злодій в законі" і "злочинна спільнота".

Про це йдеться в законопроекті №2513, зареєстрованому 2 грудня, передають Українськi Новіні.

Згідно з документом, "злодій в законі" - це особа, яка дотримується властивих злочинному середовищу традицій і правил поведінки; користується авторитетом серед тих, хто вчинив кримінальні злочини; керує, координує і/або організує діяльність злочинної спільноти або є його учасником.

В свою чергу "злочинна спільнота" - це стійке ієрархічне об'єднання п'яти і більше осіб, учасником, організатором, керівником і/або координатором якого є "злодій в законі".

Організатор злочинної спільноти відповідно до законопроекту підлягає кримінальній відповідальності за всі скоєні спільнотою злочини, а інші учасники - за ті, в підготовці або вчиненні яких вони брали участь.

Перебування у статусі "злодій в законі" Зеленський пропонує карати позбавленням волі на 7-10 років з конфіскацією майна, а створення злочинної спільноти, керівництво або участь в ній і її злочинах - на 7-12 років.

При цьому в разі добровільної участі в злочинній спільноті та активного сприяння її розкриттю від кримінальної відповідальності пропонується звільняти.

Також каратися ув'язненням на 3-5 років з можливою конфіскацією майна, а в разі тяжких наслідків - на 5-10 років, буде звернення до "злодія в законі" або злочинної спільноти з проханням вчинити злочин або вплинути в будь-якій формі на третю особу.

3-6 років тюремного ув'язнення загрожує, відповідно до документу, за організацію проведення сходки злочинних спільнот для матеріального забезпечення злочинної діяльності, координації дій, спільного вчинення злочинів, а також за керівництво такою зустріччю або сприяння в її проведені.

Водночас, якщо особа до проведення сходки добровільно заявить про її учасників, точне місце і час проведення, то її пропонується звільнити від відповідальності.

Крім того, Президент пропонує встановити кримінальну відповідальність за сприяння (заздалегідь не обіцяне) учасникам злочинної спільноти або укриття їх злочинної діяльності (шляхом надання приміщень, транспорту, інформації, техніки, грошей) у вигляді позбавлення волі на 3-5 років.

Здійснення такого діяння службовою особою буде каратися тюремним ув'язненням на 5-7 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

Разом з тим Зеленський пропонує обумовити в законі, що вимушене заподіяння шкоди правоохоронним інтересам при виконанні спеціального завдання в злочинній спільноті для попередження або розкриття її діяльності не є злочином, а при вчиненні злочину - це пом'якшувальні обставини.

Як повідомляли Українськi Новини, в Харкові на поминках "злодія в законі" затримали 20 кримінальних авторитетів.

Раніше журналісти оприлюднили досьє на найвпливовіших "злодіїв в законі".

Більше новин про: кримінальна відповідальність кримінальний кодекс Кримінальний авторитет злочинне угрупування Законопроект Верховна Рада Володимир Зеленський злодій в законі Зеленський

Архів
Новини
За останніх кілька років Київ закупив 121 тролейбус, 63 трамваї та 100 автобусів 12:46
Власник танкера, який перекинувся в Одесі знайшовся і пообіцяв прибрати судно з пляжу до кінця року 12:34
Мільярдера Жеваго оголосили в міжнародний розшук 12:28
Прокуратура повідомила про підозру охоронцеві Ляшка у пособництві у побитті Геруса 12:25
Стало відомо, скільки Україна виплатить за держборгом у грудні 12:24
більше новин
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok