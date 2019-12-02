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02 грудня 2019, понеділок, 21:39 10
Президент 2019-12-02T23:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області

Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області

Володимир Зеленський, Василь Маркевич, Богдан Гуменюк

Президент Володимир Зеленський призначив 2 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.Про це йдеться в розпорядженнях Президента №436 та 437 від 2 грудня, передають Українські Новини.

Згідно з розпорядженням, Президент призначив Василя Маркевича на посаду голови Золочівської районної державної адміністрації, Богдана Гуменюка - на посаду голови Перемишлянської райдержадміністрації.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Зеленський призначив голів Надвірнянської та Рогатинської райдержадміністрацій в Івано-Франківській області.

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