Зеленський призначив 2 голів райадміністрацій у Львівській області

Президент Володимир Зеленський призначив 2 голів районних державних адміністрацій у Львівській області.Про це йдеться в розпорядженнях Президента №436 та 437 від 2 грудня, передають Українські Новини. Згідно з розпорядженням, Президент призначив Василя Маркевича на посаду голови Золочівської районної державної адміністрації, Богдана Гуменюка - на посаду голови Перемишлянської райдержадміністрації. Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Зеленський призначив голів Надвірнянської та Рогатинської райдержадміністрацій в Івано-Франківській області.