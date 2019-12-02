Колишній нардеп Лещенко втручався у президентські вибори в США, – Деркач

Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко раніше публічно зізнався, що втручався у президентські вибори в США в 2016 році.

Про це написав народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши віддалені пости Лещенко у відповідь на його звинувачення у втручанні в американські вибори.

Він нагадав, що Лещенко підготував відео, в якому звинуватив нардепів Деркача та Дубінського у втручанні у вибори Президента США.

"Замість відповіді на "Сергійкову методичку", публікую пости з його Facebook, які він сором’язливо затер після перемоги Трампа, із самовизнанням щодо втручання у виборчу кампанію Президента США. На боці демократів, звісно", – написав Деркач.

Також, зазначив нардеп, можна поставити Лещенку запитання про зв’язок з радниками Байдена.

"А саме, чи не обіцяв він їм у телефонній розмові зібрати прес-конференцію прямо на вході до комплексу "Парковий" у разі появи в Україні Джуліані? І фізично не пускати його до Президента України перед камерами? Це було тоді, коли Лещенка ще пускали у штаб Зеленського. Давно, тобто. Або він буде відмовлятися, поки користувачі інтернет не почують його голос на запису?" – зіронізував Деркач.

Ще, за словами нардепа, бажано скласти пости Лещенко щодо втручання у вибори Президента США з появою саме у серпні 2016 року Україні посла США Марі Йованович.

"Можна порівняти дзвінки мессенджером та мобільним з керівниками НАБУ і посольства США з травня по листопад 2016 року та зрозуміти, хто конкретно малював і редагував ксерокопії "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. До цього додати виступи Лещенка у пресі. За одним скриптом все вийде", – написав Деркач.

Загалом, він звернув увагу, що матеріал у "відеовкиданні" Лещенка – плагіат матеріалу радника Байдена Майкла Карпентера від 26 листопада 2019 року.

"Чи то конспект, чи то озвучка кульгає. Є помилки в абзацах, наплутав слова. Але, сподіваюся, що ті, хто приймають роботу, сильно звіряти не будуть", – сказав Деркач.

"А взагалі, важко Сергію Анатолійовичу, так? Це не про позику на квартиру брехати. Чому демократи стали давати Сергію Лещенку менше грошей? Тому що він багато свистить", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, 20 листопада на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народні депутати України Андрій Деркач та Олександр Дубінський вимагали від президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа розслідувати факти легалізації 7,4 млрд доларів "сім’єю" українського колишнього Президента Віктора Януковича через американський інвестфонд Franklin Templeton Investments, що близький до Демократичної партії США.