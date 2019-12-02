Мінінфраструктури і Фонд держмайна лобіюють інтереси людини Яценюка, - Дзівідзінський

Топ-чиновники з Мінінфраструктури і Фонду держмайна взялися лобіювати інтереси колишнього нардепа із команди Арсенія Яценюка – Андрія Іванчука. Через це установи зволікають зі здачею в оренду комерційних площ на території терміналу F в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це на сторінці у Facebook написав сьогодні, 2 грудня, журналіст і політичний оглядач Владислав Дзівідзінський.

За словами експерта, проведення офіційного конкурсу з формальних причин намагаються відкласти, бо тривають негласні переговори міністра інфраструктури Владислава Криклія і очільника ФДМ Дмитра Сенниченка зі скандальним екс-нардепом із партії "Народний Фронт" – Андрієм Іванчуком.

Декілька років тому компанії, пов'язані з Іванчуком, вже виграли низку конкурсів на оренду комерційних площ у іншому терміналі "Борисполя" – D: за непрозорою процедурою. На думку експерта, зараз ситуація повторюється.

"У терміналі F під здавання передбачено 1194,30 кв. м. З огляду на те, що аеропорт - це місце "прохідне" і трафіку там пребагато, прибуток з цих площ буде досить вражаючим. А тому віддати такий шматок, не отримавши відкат або частку, аби кому не можна. Тому Мінінфраструктури в особі Владислава Криклія та Фонд держмайна в особі Дмитра Сенниченка вже шість місяців посилено "шукають" потрібного орендаря. За деякими відомостями, їм може стати колишній нардеп із команди Яценюка – Андрій Іванчук. До речі, саме він у сусідньому терміналі вже орендував торгові площі на 10 років. Ну і звичайно, зробив це з суттєвою знижкою для себе", – розповів Владислав Дзівідзінський.

Експерт також додав, що в історії з затягуванням конкурсу фігурує новоназначений замміністра інфраструктури Олег Ющенко, який отримав посаду без необхідного досвіду роботи, а, згідно з декларацією, є власником елітного авто Lamborghini і 5 га землі на території аеропорту "Бориспіль".

"У листі ФДМ від Мінінфраструктури, що підписаний новим заступником Криклія – Олегом Ющенком (який віддає перевагу автомобілям марки Lamborghini і, до речі, сам має у власності ділянку землі площею 5 га на території аеропорту), йдеться: "Враховуючи викладене, передача в оренду державного майна, що перебуває на балансі ДП "МА "Бориспіль", можлива за умови роз'єднання на окремі об'єкти оренди відповідно до мети використання, площі та місцезнаходження". Складається враження, що щоб легше було протягнути здавання площ Іванчуку, Криклію і Сенниченку, їх хочуть роздробити на більш дрібні", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, що термінал F у міжнародному аеропорту "Бориспіль" відновив свою роботу ще в квітні 2019 року. Конкурсу на оренду комерційної площі планували провести протягом осені, однак, питання досі залишається невирішеним, а пасажири скаржаться на відсутність достатнього сервісу – закладів харчування і магазинів безмитної торгівлі. У свою чергу, адміністрація аеропорту пояснює, що їх вини у цьому немає, адже орендодавцем площі на території терміналу є Фонд держмайна, а за управління інфраструктурними об'єктами країни відповідає Мінінфраструктури.