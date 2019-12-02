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  • Бахматюк ніколи не переховувався від слідства, а НАБУ незаконно призначило йому безкоштовних адвокатів, - юристи
02 грудня 2019, понеділок, 16:26 313
Політика 2019-12-02T17:30:02+02:00
Українські Новини
Бахматюк ніколи не переховувався від слідства, а НАБУ незаконно призначило йому безкоштовних адвокатів, - юрис

Бахматюк ніколи не переховувався від слідства, а НАБУ незаконно призначило йому безкоштовних адвокатів, - юристи

Адвокати Олега Бахматюка заявляють, що їх підзахисний ніколи не переховувався від слідства, про його місцезнаходження офіційно повідомлені правоохоронні органи. Крім того, Бахматюку незаконно призначили безкоштовних адвокатів, а НАБУ чинить перешкоди його офіційним захисникам.

Адвокати Олега Бахматюка у справі рефінансування VAB банку під час пресконференції на тему "Недопущення адвокатів до матеріалів справи Писарука-Бахматюка", що проходила сьогодні, 2 грудня, в "Інтерфакс-Україна", повідомили, що в межах кримінального провадження здійснюється політичний тиск на їх підзахисного, який жодним чином не переховується від слідства. Окрім того, що захист не допускають в порушення закону до ознайомлення з матеріалами справи і не повідомляють, у чому саме звинувачується підзахисний, НАБУ без згоди їх підзахисного призначило "своїх" безкоштовних адвокатів.

Адвокат Шевчук сказав, зокрема, що інформація, необхідна для захисту, чомусь приховується НАБУ. "І при цьому НАБУ, яке було публічно повідомлене про місцеперебування Бахматюка, влаштувало якусь дивну піар-акцію щодо ніби переховування останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій, – зауважив юрист. - Він не перебуває, ніколи не перебував, і не є в міжнародному розшуку. Нами, як адвокатами, було повідомлено про місцезнаходження Олега Бахматюка - це Австрія, де він знаходиться ще з початку осені, коли він не мав ніякого процесуального статусу і жодних обмежень щодо виїзду з території України". Шевчук заявив, що Бахматюк ніколи не мав жодного статусу в кримінальному розслідуванні, ніколи не викликався до органів, які здійснюють досудове розслідування, і жодним чином не міг навіть повідомити і знати, що відбувається в справі, тому що він не є дотичним до даної справи і не є стороною справи.

Юристка Тетяна Козаченко в свою чергу заявила, що їм стало відомо, що Олегу Бахматюку Національне антикорупційне бюро (НАБУ) призначило безкоштовних адвокатів у справі щодо рефінансування VAB банку, що суперечить чинному законодавству у зв'язку із наявністю власних правозахисників. «Як нам відомо за відповіддю НАБУ, призначено безкоштовних адвокатів», – повідомила Козаченко. За її словами, при наявності адвокатів, тим паче, що про них повідомлені і НАБУ, і САП, а також ВАКС, неможливо призначати за кошти держави інших адвокатів. Козаченко пояснила, що це робиться тільки з однією метою: штучного отримання процесуальних рішень для того, щоб ані сторона захисту, ані особи, яких фактично звинувачують у вчиненні правопорушення не могли надати документи для проведення неупередженого слідства.

Захисники стверджують, що були позбавлені можливості ознайомитись з матеріалами справи - НАБУ в грубій формі їм відмовляли у їх законному праві. Захисники були змушені звернутися зі скаргою в Управління внутрішнього контролю НАБУ.  "Ми зробили офіційні запити до НАБУ. І станом на сьогодні, прямо зараз, годину тому, ми отримали відповіді, відповідно до яких вони повідомлені, що ми є захисниками-адвокатами, але готові надати нам документи щодо ознайомлення з матеріалами справи, в частині, в якій вони можуть вважати за потрібне, не раніше 20 грудня", що означає, за словами Тетяни Козаченко, ще протягом трьох тижнів адвокати будуть позбавлені інформації, надання якої є обов'язком правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше адвокати Олега Бахматюка заявляли, що висновки офіційних експертиз, звіти Фонду гарантування вкладів та НБУ повністю спростовують звинувачення НАБУ у справі Писарука-Бахматюка, а у відкритті самого провадження проти бізнесмена наявні очевидні політичні мотиви.
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