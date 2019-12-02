В Офісі Президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, – адвокат

Адвокат Олексій Шевчук заявив, що захисникам Олега Бахматюка чиниться протидія в ознайомленні з матеріалами справи Писарука-Бахматюка, а "нові прізвища" в Офісі Президента хочуть заволодіти активами бизнемена.

В понеділок, 2 грудня, у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулась прес-конференція на тему "Недопущення адвокатів до матеріалів справи Писарука-Бахматюка", на якій адвокати Бахматюка розповіли про порушення під час проведення слідства Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) щодо рефінансування "VAB Банку". У прес-конференції взяли участь юристи Тетяна Козаченко, Дмитро Лошаков та Олексій Шевчук.

Адвокати Бахматюка заявляють про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного. Зокрема юрист Олексій Шевчук заявив, що саме провадження було відновлене з порушенням закону, а сама справа Писарука-Бахматюка є абсолютно політизованою.

"Справі більш, ніж 4 роки, вона закривалася 4 рази, і всупереч усіх норм діючого законодавства вона генеральним прокурором і його заступником Каськом передана на розслідування в НАБУ, хоча справа була закрита головним слідчим управлінням, були досліджені всі обставини справи. Але діючій владі потрібні справи, які можуть бути популярними, - заявив Шевчук. - Нам, адвокатам, чиниться протидія в ознайомленні з матеріалами справи. НАБУ розслідувало цю справу понад рік, і нічого не здійснило в цій справі. Наш клієнт ніколи не мав ніякого процесуального статусу. І лише за появи нових прізвищ у Генеральній прокуратурі, нових прізвищ в Офісі Президента - прізвищ, які захотіли заволодіти активами Олега Бахматюка, з’явилися нові дії НАБУ".

Також Шевчук повідомив, що адвокатам не дали можливості ознайомитись з матеріалами справи. "Ми двічі були в НАБУ, нам навіть не дали можливості потрапити всередину. Детективи до нас не вийшли, і ми були змушені звернутися зі скаргою в Управління внутрішньої безпеки", - повідомив юрист.

Адвокат також наголосив, що підозра Бахматюку так і не була вручена, а самі юристи тиждень марно намагались отримати від НАБУ пояснення, у чому ж саме звинувачують їх підзахисних.

Нагадаємо, що "VAB Банк" – один із тих банків, які були виведені Національним банком України (НБУ) з ринку у 2016 році. Щодо посадових осіб банку та НБУ наразі проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ бізнесмену.