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02 грудня 2019, понеділок, 13:29 364 Прес-реліз
Медицина 2019-12-02T13:29:02+02:00
Українські Новини
Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА

Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА

Охорона здоров'я, Лікарі, Медицина

Для забезпечення доступності первинної медичної допомоги населенню в області створено 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД), з яких у сільській місцевості 25, у тому числі 6 в об’єднаних територіальних громадах та 1 комунальне некомерційне підприємство охорони здоров'я "Амбулаторія групової практики" Михайлівської ОТГ.

Всі ЦПМСД працюють як комунальні некомерційні підприємства, уклали договори з Національною службою здоров’я України та фінансуються за новою моделлю – відповідно до кількості укладених декларацій з населенням. На кінець листопада деклараціями охоплено близько 70% мешканців області.

У 2018 році розпочато будівництво 14 сільських амбулаторій, 12 з яких вже завершено. Придбано 14 одиниць автотранспорту для сімейних лікарів. Проводяться роботи із закупівлі 9 автомобілів та 46 комплектів телемедичного обладнання для 41 сільської амбулаторії. У найближчих планах -будівництво ще чотирьох амбулаторій та оснащення їх необхідним обладнанням.

В області реалізується проект ДФРР "Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру за адресою: 54018, м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 18". Вартість проекту становить 81,7 млн. гривень. З обласного бюджету виділено на співфінансування 8,2 млн. гривень.

В рамках Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями для Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради в 2018-2019 роках закуплено автоматичний гістологічний процесор Tissue-Tek VIP 6 на суму 1,4 млн грн, система рентгенівська діагностична С-подідної Symbol 5R9 на суму 3,6 млн грн та гама-терапевтичний апарат для високодозованої брахіотерапії на суму 23,7 млн грн, лапароскопічне обладнання, лікувальні засоби для хіміотерапії та інше.

Надання екстреної медичної допомоги населенню області забезпечує Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, до складу якого входить 5 станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, яким підпорядковані 20 пунктів постійного базування та 10 пунктів тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Всього в роботі  центру задіяно 120 автомобілів. Триває оновлення автопарку. Миколаївським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2018 році отримано 11 одиниць автотранспорту, в травні 2019 року за рахунок субвенції з місцевих бюджетів  та за рахунок обласного бюджету отримано 13 одиниць сучасних автомобілів екстреної медичної допомоги типу "В" на загальну суму 55,2 млн гривень.

Завдання, що потребують вирішення, складні та відповідальні. Питання надання якісної та доступної первинної медичної допомоги серед пріоритетів обласної державної адміністрації.

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