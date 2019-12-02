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  • Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук
02 грудня 2019, понеділок, 13:09 161
Економіка 2019-12-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук

Росія прагне підсадити Україну на енергетичну голку через імпорт російської електроенергії, – Олещук

Петро Олещук, Електроенергія, Росія, Імпорт електроенергії
Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua
Електроенергія (ілюстрація). Фото: soloway.org.ua

Росія прагне "підсадити" Україну на енергетичну голку через імпорт електроенергії, щоб здійснювати політичний тиск на країну.

Про це написав політолог Петро Олещук в своєму блозі на Ліга.net.

Політолог нагадав, що імпорт російської електроенергії, який Україна розпочала з жовтня, зростає великими темпами і вже займає 15% нашого ринку.

"Фахівці галузі та орієнтовані на Європу політики активно роз’яснювали негативні наслідки імпорту російської електроенергії, в першу чергу наголошуючи на тому, що Росія дуже швидко займе значну частку нашого ринку. Ініціатор імпорту А.Герус наприкінці жовтня стверджував, що обсяг насправді буде незначний, бо імпортувати не так вже й вигідно. Проте, у листопаді середньодобовий обсяг імпорту російського струму збільшився майже втричі у порівнянні із жовтнем. Імпортована з РФ електроенергія в окремі дні листопада займала 15% нашого ринку в окремі дні його частка становила 15% нашого ринку. Погодьтесь, якщо б імпорт був невигідний, то він не займав би таку частку ринку", - написав Олещук.

На його думку, таким чином Росія, нарівні з прагненням знову підсадити Україну на "газову голку", для вірності дає нам "заковтнути" ще й наживку дешевої електроенергії, щоб здійснювати згодом політичний тиск на нашу країну.

"Власне, у використанні Росією фактору енергоресурсів під час реалізації зовнішньої політики немає нічого нового. Росія традиційно тиснула подібним чином на Україну, використовуючи як "пряники" (знижки на газ), так і "батоги" (газові війни). До речі, подібним чином вона впливала не лише на Україну, формуючи за допомогою газу численне "лоббі" у країнах ЄС", - зазначив Олещук.

Він також звернув увагу, що традиційно Росія розпочинає з нібито дуже вигідних пропозицій, зокрема, нині пропонує електроенергію за демпінговими цінами і фактично витісняє з ринку українську генерацію.

"Російське втручання часто носить багатоетапний характер, та починається з "дуже вигідних пропозицій" щодо економічної співпраці. Наприклад, з дуже дешевої електроенергії. Це важливо, бо, на відміну від газу, в Україні досить генеруючих потужностей, аби забезпечувати себе самостійно електроенергією. Далі, коли ти вже укорінився на ринку, можна переходити до геополітичного шантажу, в якому якісь політичні поступки будуть мінятися на економічні преференції. Ну а далі, коли плацдарми будуть підготовлені, можна буде і далі наносити політичні або військові удари", - написав Олещук.

Нагадаємо, 11 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив - він не знав, що ухвалені зміни до закону про ядерну енергетику дали можливість відновити комерційний імпорт електроенергії з РФ. Президент зауважив, що необхідно розібратися з імпортом електроенергії з Росії.

Раніше президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив, що імпортери російської електроенергії демпінгують на українському ринку, що вбиває вітчизняну енергетику й загрожує зірвати інтеграцію України до європейської енергосистеми. Він також зазначив, що обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%.

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