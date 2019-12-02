В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії

В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інститут

В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса на маршрутах загального користування. Таку думку в інтерв'ю ЦТС висловив Олександр Бабаченко, директор Інституту чорної металургії імені Некрасова НАН України, інформує портал uaprom.info.

"В Україні литі залізничні колеса ніколи не застосовувалися. Перш за все з тієї причини, що у нас змішаний рух: по одній колії може йти вантажний потяг, по другий - пасажирський. З цієї точки зору в Україні не можна використовувати литі колеса на маршрутах загального користування", - зазначив він.

Вчений також підкреслив, що в Україні складні умови експлуатації: влітку може бути +30С, а взимку -20С. Такий діапазон температур також негативно впливає на опір крихкому руйнуванню литих коліс.

При цьому Олександр Бабаченко повідомив, що литі колеса у всьому світі застосовуються тільки на замкнутих маршрутах.

"Наприклад, на маршруті "порт-рудник" їздять склади з литими колесами. Ці колеса дешеві, і в разі події власник складу і залізничного полотна несе тільки економічні втрати, які не пов'язані з безпекою пасажирів", - сказав директор Інституту чорної металургії.

Він навів приклад країн Північної Америки, які допускають застосування литих коліс, але тільки тому, що у них слабо розвинений пасажирський залізничний рух. А ось в європейських країнах литі колеса повністю заборонені саме з міркувань безпеки.

За інформацією Олександра Бабаченка, Китай намагається практично не застосовувати литі колеса. У КНР побудовані власні потужності з виробництва суцільнокатаних коліс. Відповідно, виникла проблема, куди подіти литі колеса.

"Єдина перевага литих коліс - це їх низька собівартість в порівнянні з суцільнокатаними. Але на іншій чаші ваг знаходяться безпеку руху і життя людей", - констатував експерт.