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02 грудня 2019, понеділок, 12:15 366
Політика 2019-12-02T12:15:02+02:00
Українські Новини
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ

Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ

Ігровий бізнес, Букмекер

Незважаючи на явне негативне ставлення українців до легалізації ринку ігрового бізнесу, влада намагається будь-якою ціною здійснити цю легалізацію. Більш того, під виглядом легалізації в поточному вигляді готується захоплення українського ринку російськими букмекерами, - пише Golos.ua в матеріалі "Тіньовий ігровий бізнес проти народу України".

Видання нагадує про ініціативу президента Володимира Зеленського надати ринку азартних ігор цивілізованого вигляду і вивести гравців з тіні у законне русло.

"Але ідея президента виявилася нездійсненною з двох причин: вона не має підтримки в суспільстві, тому що воно було і є проти легалізації цього пороку, а також тому, що, як виявилося, правила існування цього бізнесу написали ті, хто їх систематично порушує", - пише Голос.

Говорячи про порушників, ЗМІ вказує на численні факти, які підтверджують те, що законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні писався в інтересах букмекерських компаній, чия діяльність з 2009 року заборонена.

"Важко не поставити під сумнів відсутність фаворитизму по відношенню до великих гравців-букмекерів, яких деякі норми виводять з-під дії обмежень, встановлених законопроектом, в першу чергу, по офшорній діяльності та зв‘язкам з країною-агресором", - наводить Голос слова експерта Українського інституту майбутнього Олександра Чебаненко.

Зв‘язок з країною-агресором, яку згадує Чебаненко, також, на думку видання, чітко простежується. Досить сказати, що урядовий законопроект на засіданні комітету Верховної Ради представляв Борис Баум, якого вважають представником в Україні інтересів російського угруповання "Лужниківські".

Українці ж висловлюються проти легалізації ринку азартних ігор. Голос наводить наступні дані соціології: "Свіжі дослідження, проведені соціологічною групою "Рейтинг", вивели важливу цифру: 58% українців  проти легалізації азартних ігор. 27% опитаних, може, і згодні з тим, що грати можна, але не всюди, як це відбувається зараз, а у спеціально відведених зонах. І лише 11% двома руками за будь-які азартні ігри без будь-яких обмежень".

Незважаючи на такі настрої в суспільстві, влада намагається прийняти урядовий законопроект, ігноруючи і думку українців, і поради експертів про необхідність суттєвого доопрацювання документу.

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