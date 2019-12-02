Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності

Ретроспективні зміни "зеленого" тарифу негативно вплинуть на інвестиційний клімат в країні, ми не повинні погіршувати умови для інвесторів у проекти з розвитку альтернативної енергетики. Про це заявив директор департаменту відновлювальних джерел енергії Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко під час міжнародного форуму з відновлювальної енергетики "ARWE 2019".

"Всі ці зміни, які зараз проходять, в якійсь мірі негативно впливають на загальний інвестиційний клімат. А інвестиційний клімат ми вибудовували 4 роки для того, щоб Україні повірили, прийшли і для того, щоб ми попали в Bloomberg (рейтинг привабливості по інвестиціям в "зелену" енергетику, в якому Україна за рік піднялась на 55 позицій - ред.) де сказано, що Україна зайняла вже 8 місце по інвестиційній привабливості (в "зеленій" енергетиці – ред.). Все це насправді досягнення, і ми ці досягнення маємо зберегти. Для того, щоб ці досягнення зберегти, мають бути рішення, які будуть якнайменше погіршувати умови для інвесторів", - сказав Шафаренко.

Раніше Європейсько-Українське енергетичне агентство в своїй заяві зазначило, що у разі прийняття законопроекту Андрія Геруса про внесення зміни до закону "Про ринок електричної енергії" (№2236-2), яким пропонуються ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, інвестори будуть ініціювати провадження проти держави Україна в міжнародних арбітражних судах.

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на україно-літовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.