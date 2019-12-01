Новий Роздол і Новояворівськ отримують тепло в штатному режимі

Новий Роздол і Новояворівськ (Львівська область) відновили теплопостачання. Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"В даний час всі пошкодження на теплових мережах усунені, теплопостачання міст Новий Роздол і Новояворівськ проводиться в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Теплопостачання відновлено 1 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, 233 будинку в Новому Роздолі і Новояворівську Львівської області залишалися без теплопостачання через прорив на теплотрасі.

Новий Роздол Львівської області 21 листопада почав опалювальний сезон, а Новояворівськ – 20 листопада.

Раніше Кабінет Міністрів україни зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" забезпечити стабільне газопостачання мешканців міст Новояворівськ і Новий Розділ в опалювальному сезоні 2019/2020 років.

31 жовтня Львівська обладміністрація вирішила додатково виділити 2,7 млн гривень на заходи щодо недопущення зриву опалювального сезону в Новому Роздолі і Новояворівську.

У серпні 2018 року суд заарештував і передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, ТЕЦ "Новояворівськ" і "Новий Розділ" у Львівській області.

Директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що майно заарештовано в рамках розслідування факту присвоєння 1,4 млрд гривень при поставках газу на зазначені ТЕЦ підприємствами, підконтрольними на той час депутатам Верховної Ради Богдану і Ярославу Дубневичам (фракція "Блок Петра Порошенко").

В 2017 року Солом'янський районний суд Києва дозволив НАБУ вилучити документи Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг по справі науково-виробничого підприємства "Енергія-Новояворівськ" (Львівська область).