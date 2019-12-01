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  • Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу"
01 грудня 2019, неділя, 16:38 15
Політика 2019-12-01T20:15:02+02:00
Українські Новини
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу"

Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу"

Володимир Пилипенко
Володимир Пилипенко. Фото: poltava.to
Володимир Пилипенко. Фото: poltava.to

Ключову роль в знищенні монобільшості можуть зіграти самі депутати "Слуги Народу". Таку думку висловив представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр), ексдепутат, директор Українського центру суспільно-правових досліджень Володимир Пилипенко в ефірі ТРК Чорноморська.

Коментуючи скандали та непорозуміння всередині найбільшої фракції, він пояснив, чому все це відбувається сьогодні: "Просто дуже спішили отримати  владу.  Новий склад Верховної Ради мав би обиратися на чергових виборах вже в жовтні (дострокові вибори відбулися 21 липня-ред.). Але дуже хотілося всю повноту влади, розставити своїх людей по місцях. Коли робиш щось похапцем, тоді і будуть такі помилки".

Володимир Пилипенко прогнозує, що будуть ще депутати, яких фракція захоче позбавити мандатів.

"Але ніхто з тих депутатів, яких виключили чи вони самі вийшли зі "Слуги Народу", мандат не здасть. Це ласий шматок. Підняли зарплати, користуються пільгами. Але не зрозуміло, чому президент у своєму відео пишається, що певних депутатів виключили з фракції. Варто було б перепросити за таке!" - відзначив заслужений юрист України.

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