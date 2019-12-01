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01 грудня 2019, неділя, 14:30 216
Економіка 2019-12-01T16:23:05+02:00
Українські Новини
Перегляд "зеленого" тарифу — безвідповідальність держави перед інвесторами, — експерт

Перегляд "зеленого" тарифу — безвідповідальність держави перед інвесторами, — експерт

Зелені тарифи

Можливий ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу є свідченням безвідповідальності держави перед інвесторами. Про це заявив представник ГО "Офіс Амбасодора Відновлюваної Енергетики" Євген Михальченко під час міжнародного форуму з відновлюваної енергетики "ARWE 2019".

"Питання, чи може держава відмовитися від стратегічного курсу розвитку відновлюваних джерел енергії. Немає. Весь світ переходить на 100% відновлюваних джерел енергії. Ретроспективний перегляд будь-якій ситуації — це безвідповідальність держави перед інвесторами. І це обмежить, фактично навіть ці перегляди вже можуть обмежити дорогі інвестиції в різні сектори. Тому що держава не є гарантом у простій ситуації", — сказав Михальченко.

У свою чергу глобальний посол відновлюваної енергії в світі Руслана Лижичко зазначила, що розвиток відновлюваної енергетики в Україні є стратегічним напрямком.

"Це стратегічне питання. І це питання взагалі будівництва майбутнього, завтрашнього дня. Про що можна сьогодні говорити, як про здоров'я, про якість життя, про екологію і про те, що забезпечить ці умови", — заявила Лижичко.

Раніше політолог Кирило Сазонов зазначив, що ретроспективне зниження "зеленого" тарифу загрожує Україні проблемами з ЄС, оскільки ми порушуємо взяті на себе зобов'язання, і судовими позовами з боку іноземних інвесторів, що фінансують проекти з розвитку альтернативної енергетики в нашій країні, яких на сьогодні близько 500.

27 листопада президент України Володимир Зеленський в Українсько-Литовській економічному форумі заявив, що ретроспективного зміни "зеленого" тарифу, як і будь-яких інших дій, які можуть погіршити становище інвесторів, не буде.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

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