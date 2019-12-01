Лідер "Національного корпусу" розкритикував рішення команди "ЗЕ" звільнити Сергія Кривоноса

Сьогодні, 30 листопада, лідер політичної партії "Національний корпус", засновник і екс-командир полку "Азов" — Андрій Білецький на своєму Youtube-каналі опублікував відеоролик, в якому розкритикував кадрову політику команди "ЗЕ".

Основною причиною критики послужив указ від 29 листопада президента України Володимира Зеленського, в якому він звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Варто відзначити, що також указ передбачав звільнення з посади керівника та виведення з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Андрій Білецький в саркастичній формі висловив своє ставлення до кадрової політики Володимира Зеленського та його команди. Лідер націоналістів зробив акцент на тому, що Головнокомандувач глава країни не має досвіду ведення військових справ, не служив, однак, зі слів Білецького, звільняє єдиного професіонала в РНБО — Сергія Кривоноса.

Також, лідер Нацкорпуса висловив свою думку, що єдине правильне кадрове рішення Зеленського — це призначення на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергія Кривоноса. Однак, Білецький підкреслив, що таке рішення було обґрунтоване скандалом навколо розкрадання коштів з "Укроборонпрому" та із скандалом родини Гладковских-Свинарчуків. Саме скандал і медійний резонанс, на його думку, стали причиною грамотного призначення.

В кінці відеоролика Андрій Білецький запропонував патріотам України домогтися звільнення з посади новоспеченого політика, актора, шоумена, продюсера та товариша президента — Сергія Сивохи. Лідер націоналістів запропонував за звільнення генерала — звільнити "клоуна".

Зазначимо, що сам Кривонос прокоментував звільнення в Facebook, заявивши, що ця "новина застала його в дорозі", а також, на його думку, "РНБО перетворилася на посміховисько з клоунами".