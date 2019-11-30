Центр Києва "скували" пробки через погоню патрульних за "євробляхером"

У центрі Києва на Хрещатику сталася ДТП. Водій чорної Mazda влаштував погоню, його намагалися наздогнати кілька автомобілів патрульної поліції. Через подію центр столиці скували пробки, вони тягнуться по всій головній вулиці, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 13:30. На місці працюють кілька машин патрульної поліції і швидка допомога.

На перехресті бульвару Тараса Шевченка та Хрещатика водій автомобіля Mazda на єврономерах тікав від патрульних. Під час погоні сталася аварія, учасниками якого стали Mazda і патрульна Skoda Rapid. Поруч також зіткнулися ще два авто — Chevrolet Aveo і Toyota RAV 4. З Mazda вибіг один з порушників, і почав тікати від патрульних.

ДТП на Бессарабці.

Поліцейські почали бігти за порушником. Їм вдалося затримати його. Хлопця забрали в невідомому напрямку. Також на місце прибула машина швидкої допомоги, вони відвезли потерпілого (пасажира Mazda). За словами очевидців, він лежав без свідомості. Також очевидці стверджують, що обоє хлопців, що їхали в машині, були в стані наркотичного сп'яніння.

Через 10 хвилин на Mazda пропали номера, а через півгодини вони знову з'явилися на машині. Правоохоронні органи не захотіли коментувати аварію. По Хрещатику в бік Бессарабської площі утворилася величезна тягучка. Всі причини і обставини ДТП буде з'ясовувати поліція.