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  • ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців
30 листопада 2019, субота, 10:47 310
Економіка 2019-11-30T12:15:02+02:00
Українські Новини
ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців

ДТЕК Енерго направив на інвестиції та податки 15,8 млрд гривень за підсумками 9 місяців

ДТЕК Енерго

За 9 місяців 2019 року ДТЕК Енерго інвестував 4,2 млрд грн на розвиток виробництва, що практично відповідає рівню аналогічного періоду минулого року. Компанія завершила переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК Криворізька ТЕС з антрациту на газову марку вугілля. Цей проект посилить енергетичну безпеку України.

ДТЕК Енерго також зберіг виплати у центральний та місцеві бюджети на рівні аналогічного періоду минулого року. Підприємства компанії за 9 місяців 2019 року виплатили 11,6 млрд грн податків.

Зміцнення курсу національної валюти забезпечило 6,3 млрд грн позитивного ефекту на курсових різницях, тоді як за аналогічний період минулого року від курсових різниць отримано збиток в 0,6 млрд грн. Всього чистий прибуток компанії за 9 місяців 2019 року становить 6,3 млрд грн, що відповідає показнику курсових різниць.

Таким чином, виробнича діяльність компанії не показала позитивного фінансового результату. Це обумовлено розвитком системи регулювання нової моделі ринку електроенергії, яка сьогодні надає великі преференції іноземним виробникам.

Як повідомлялося, підприємства ДТЕК Енерго є найбільшими платниками податків у центральний та місцеві бюджети. За даними Державної фіскальної служби України, в топ-100 найбільших платників податків країни входять ДТЕК Павлоградвугілля, ДТЕК Добропіллявугілля, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Східенерго, ДТЕК Західенерго.

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