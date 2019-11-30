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  • Директор держпідприємства отримав місячну зарплату в 1 млн гривень
30 листопада 2019, субота, 06:12 12
Економіка 2019-11-30T08:30:01+02:00
Українські Новини
Директор держпідприємства отримав місячну зарплату в 1 млн гривень

Директор держпідприємства отримав місячну зарплату в 1 млн гривень

Дмитро Сабатович, Укрметртестстандарт, Зарплата
Дмитро Сабатович. Фото: ukrcsm.kiev.ua
Дмитро Сабатович. Фото: ukrcsm.kiev.ua

Генеральний директор Державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" ("Укрметртестстандарт", Київ) Дмитро Сабатович отримав щомісячну заробітну плату в розмірі 1 млн гривень.

Такий висновок можна зробити на підставі інформації з опублікованих декларацій про доходи за 2018-2019 роках.

Ось Сабатович вказав суттєві зміни даних, що внесені у його декларацію про доходи, а саме розмір заробітної плати, яка одержана за травень 2019 року - 993 956 гривень.

Інформацію підтвердив депутат Верховної Ради України Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу"), який опублікував дані про розмір зарплати Сабатовича за кілька місяців.

У квітні 2019 року зарплата гендиректора "Укрметртестстандарту" склала 464 тис. гривень, у травні 2019 року – вже 994 тис. гривень.

Для порівняння ознайомимося з декларацією про доходи гендиректора Сабатовича за 2018 рік.

За даними декларації про доходи, за 2018 рік зарплата Сабатовича склала 2,1 млн гривень.

Нескладно порахувати, що середня щомісячна зарплата повинна бути в розмірі 175 тис. гривень, або близько 7 тис. доларів США, або 6 щомісячних зарплат Президента України.

Джерело : Українські новини
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