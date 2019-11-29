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29 листопада 2019, пʼятниця, 20:08 27
Політика 2019-11-29T21:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцн

Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності

Звільнення від обов'язків, РНБО, Володимир Зеленський, Сергій Кривоніс
Сергій Кривоніс Фото: facebook.com/Воины_АТО
Сергій Кривоніс Фото: facebook.com/Воины_АТО

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Про це йдеться в указі Президента №869 від 29 листопада, передають Українські Новини.

Крім того, указом Президент вивів Кривоноса з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, звільнивши його від виконання обов'язків голови. Указ вступає в силу з моменту публікації.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Президент Петро Порошенко звільнив Гладковського після скандалу, викликаного журналістським розслідуванням програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

12 березня Порошенко призначив заступником секретаря РНБО Кривоноса, який до цього був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил.

Кривоніс також балотувався у Президенти, але 6 березня він зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.

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