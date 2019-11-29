Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса від виконання обов'язків голови робочої групи зі зміцнення обороноздатності

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Сергія Кривоноса від виконання обов'язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Про це йдеться в указі Президента №869 від 29 листопада, передають Українські Новини.



Крім того, указом Президент вивів Кривоноса з персонального складу міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, звільнивши його від виконання обов'язків голови. Указ вступає в силу з моменту публікації.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Президент Петро Порошенко звільнив Гладковського після скандалу, викликаного журналістським розслідуванням програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

12 березня Порошенко призначив заступником секретаря РНБО Кривоноса, який до цього був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил.

Кривоніс також балотувався у Президенти, але 6 березня він зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.