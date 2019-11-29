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29 листопада 2019, пʼятниця, 19:58 161
Судова влада 2019-11-29T20:45:02+02:00
Українські Новини
НАБУ знає, де знаходяться екс-керівники VAB банку, але оголосило їх у розшук, – адвокат

НАБУ знає, де знаходяться екс-керівники VAB банку, але оголосило їх у розшук, – адвокат

Тетяна Козаченко, Олег Бахматюк, НАБУ, VAB Банк
Тетяна Козаченко. Фото з відкритих джерел
Тетяна Козаченко. Фото з відкритих джерел

Адвокат Тетяна Козаченко заявила, що оголошення в розшук бізнесмена Олега Бахматюка та його сестри безпідставне - вони знаходяться за кордоном за відомими правоохоронцям адресами на переговорах з міжнародними кредиторами для захисту активів українських компаній.

Про це адвокат повідомила інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Оголошення в розшук екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка, його сестри Наталії Василюк і екс-голови правління Дениса Мальцева безпідставне: правоохоронці повідомлені про точні адреси їх місцезнаходження і готовність брати участь в реалізації процесуальних прав і процесуальних діях згідно з українським законодавством.

"Необхідність знаходження їх в Європі є цілком обґрунтованою. Це питання обрання способу захисту, який дає можливість уникати політичного тиску, маніпуляцій і забезпечити безпеку бізнесу, так як є всі підстави вважати, що під виглядом досудового провадження існують ризики захоплення активів компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" з боку представників влади", - сказала Козаченко.

Козаченко зазначила, що адвокати ще 25 листопада направили запит до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) про ознайомлення з матеріалами про підстави оголошення в розшук.

"Нам сказали, що відповідь відправлена поштою. Така формалізована відповідь не вирішує головного завдання - права своєчасно бути ознайомленим у чому саме людина звинувачується, чому вона в розшуку, через 4 дні нам не відомі підстави такого розшуку, ми не ознайомлені з документами, до матеріалів не допущені", - констатував адвокат.

Вона також повідомила, що правоохоронці були офіційно повідомлені про місце проживання підозрюваних ними осіб із зазначенням точних адрес на підтвердження того, що вони не ховаються, а значить, немає підстав для оголошення їх у розшук. Козаченко нагадала, що до сих пір правоохоронці воліли відправляти документи за адресами, за якими, як їм було відомо, підозрювані не знаходяться, або відправляли документи поштою житлово-експлуатаційним підприємствам.

"Ніхто не ховається!" - підкреслила адвокат.

За її словами, вжиті захистом дії спрямовані на виключення будь-яких маніпуляцій і здійснення слідчих дій без повідомлення осіб відповідно до законодавства. Козаченко також заявила, що перебування її клієнтів за кордоном не перешкоджає слідству, і українське законодавство дозволяє здійснювати розслідування, коли учасники справи знаходяться в країнах Європи.

За словами Козаченко, такі дії захисту спрямовані на виключення маніпуляцій і тиску з боку влади та сприяння забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування. Адвокат також нагадала, що міжнародні кредитори "Укрлендфармінг" і "Авангарду" вже звернулися до українського уряду щодо ризиків їх інвестицій в Україні, розуміючи що під приводом проведення розслідування у зв'язку зі справою VAB Банку, можуть вчинятися дії із захоплення активів підприємств, тому варто задача забезпечити їх безпеку і роботу, де працюють понад 25 тис. осіб.

Нагадаємо, що офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і заяви Національного банку України щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам поки спростовують звинувачення, що публічно висунуті НАБУ. Сам Бахматюк неодноразово заявляв про готовність погашення кредитів банків з використанням механізму реструктуризації.

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