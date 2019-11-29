Декларації подружжя Євгена та Юлії Мецгер, керуючих держбанками, можуть стати темою майбутніх розслідувань, – ЗМІ

Євген Мецгер, який претендує на пост голови правління державного "Укрексімбанку", довгі роки суміщає посади найманого працівника в державних банках з власним бізнесом, і зберігає вдома готівкою близько 0,5 млн доларів.

Як повідомило інтернет-видання "Дело" в своєму розслідуванні, це стало відомо з декларації його дружини Юлії Мецгер, яка раніше була призначена членом наглядової ради державного "Приватбанку", а також є близькою подругою акторки "95 Кварталу" Олени Кравець.

"До останнього часу про Юлію Мецгер та її чоловіка взагалі не було нічого відомо широкому загалу. Займаючи високі посади в системі управління державними банками, ця пара довгий час все ж залишається "темними конячками". Світло на них пролила лише декларація Юлії Мецгер, яка розкрила майновий стан сім'ї. Перебуваючи на службі в "Укрексімбанку", вона ж була власником якогось ТОВ "Іонія" (співзвучно відомому кавового бренду - постачальник кави та кавового обладнання для HoReCa) зі статутним капіталом 20 млн гривень, яке з 2008 року виграло тендер ів на загальну суму близько 1,5 млн гривень", - написали журналісти в своєму розслідуванні.

Інформація про участь в капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Іонія" вказана в офіційній декларації чинного члена наглядової ради "Приватбанку". Але у відкритих реєстрах юридичних осіб у того ж ТОВ "Іонія" зовсім інші бенефіціари - це також тема для майбутніх розслідувань. Євген Мецгер - співвласник компанії зі співзвучною назвою ТОВ "Іоніка" та аналогічним складом засновників. Автори звертають увагу, що чоловік і дружина Юлія та Євген Мецгер, володіючи власним бізнесом, при цьому багато років пропрацювали в статусі найманих працівників в державному "Укрексімбанку", що згодом може стати темою для окремих розслідувань журналістів і не лише.

"Наскільки етично і законно найманим працівникам держбанку Юлії та Євгену Мецгер багато років володіти і управляти "лівим" бізнесом під носом роботодавця - час для цих питань настане пізніше. До того ж ані дивіденди, ані зарплата, ані інші доходи від цього сімейного бізнесу в декларації не відображені, - звернули увагу автори публікації на очевидні нестиковки в оприлюднених даних. - Хоча й без дивідендів від свого "лівого" бізнесу подружжя Мецгер абсолютно очевидно не бідує. Євген отримує в "Укргазбанку" близько 9 млн зарплати, плюс "профспілкові" (так-так, є такі доплати в державному "Укргазбанку") 141 тис. гривень. Його дружина Юлія Мецгер менш оплачуваний фахівець, її дохід в "Укрексімбанку" був трохи більше 776 тис. гривень", - повідомили автори про матеріальний стан сім'ї Мецгер, з якої дружина Юлія - ​​член наглядової ради державного "Приватбанку", а чоловікові Євгену пророкують місце голови правління державного "Укрексімбанку" за підсумками формального конкурсу, підсумки якого за даними ЗМІ вже вирішені наперед.

У 2018 році Юлія Мецгер придбала 2 квартири в Києві, а в 2009 році володарем столичної квартири став її чоловік Євген. З 2011 по 2016 роки подружжя Мецгер придбало землю та обзавелося будинком в Макарівському районі Київської області. Крім того, як випливає з декларації Юлії Мецгер, подружжю належить будинок (поки будується) в Іспанії вартістю близько 150 тис. євро, і автопарк, згідно з даними з декларації, вартістю близько 2 млн гривень: новий автомобіль Audi A5 2018 року випуску, Mercedes-Benz ML 350, а також Jeep Grand Cherokee 2011 випуску, придбаний в 2016 році.

Особисті заощадження, згідно з декларацією, сімейна пара професійних банкірів зберігає вдома готівкою - це близько 0,5 млн в євро і доларах та ще близько 0,5 млн гривень.

"Як на цей "сімейний підряд" - а подружжя Мецгер лише перші "пробні кулі" - подивляться ймовірні покупці держбанків, серед яких називають Європейський банк реконструкції і розвитку, МФК та ​​інших міфічних "західних інвесторів", якщо майбутнім ймовірним акціонерам доведеться засідати в одній раді з друзями-подружками та дружинами-чоловіками фаворитів "Кварталу"? Знамените українське кумівство знову підміняє загальноприйняті стандарти корпоративного управління", - резюмували автори статті про мутації корпоративного управління у державних банках.