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29 листопада 2019, пʼятниця, 18:29 6
Наука 2019-11-29T18:31:28+02:00
Українські Новини
Вчені розробили кишкову паличку для виробництва палива і антибіотиків

Вчені розробили кишкову паличку для виробництва палива і антибіотиків

Ізраїль, Інститут Вейцмана, вуглекислий газ, Кишкова паличка
Бактерії. Фото: pixabay
Бактерії. Фото: pixabay

В Ізраїлі дослідники з Інституту Вейцмана отримали штам кишкової палички, який здатний до автотрофного харчування, тобто може перетворювати вуглекислий газ на органічні речовини. Про це повідомляє "ТһеБабель" з посиланням на дослідження в науковому журналі Cell.

Створений в лабораторії штам кишкової палички може бути використаний для створення біопалива з більш низьким рівнем викидів, ніж традиційні методи виробництва.

Спочатку команда вчених відредагувала гени кишкової палички, а потім додала ген бактерій, які отримують енергію з повітря.

Після цього бактеріям дали достатньо цукру, щоб вони не померли з голоду, і необмежений доступ до СО2 і метілформіату.

Новим поколінням бактерій вчені залишали все менше і менше цукру. Приблизно через 200 днів деякі кишкові палички повністю перейшли на вживання CO2.

Зараз бактерії використовуються для виробництва антибіотиків, палива і графена, але для цього їм потрібно вживати велику кількість цукру у вигляді кукурудзяного сиропу. Але нові бактерії харчуються тільки CO2, що робить кінцеві продукти і паливо, які вони виробляють, нейтральними щодо вуглецю.

Вчені поки не впевнені, що новий штам бактерій вдасться використовувати у промисловому фармвиробництві — для цього потрібно провести додаткові дослідження.


Як повідомляли Українські Новини, вчені виявили бактерії, які харчуються пластиком.

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