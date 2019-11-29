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29 листопада 2019, пʼятниця, 17:55 9
Нерухомість 2019-11-29T18:01:20+02:00
Українські Новини
Кіровоградська облрада назвала несвоєчасним відкриття ринку землі

Кіровоградська облрада назвала несвоєчасним відкриття ринку землі

Кіровоградська облрада, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, земельна реформа, Ринок землі

29 листопада 2019 року на позачерговій сесії Кіровоградської обласної ради, яку ініціювали депутати від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ), всі депутати (33 голоси) одноголосно підтримали звернення до центральної влади "Про несвоєчасність продажу сільськогосподарської землі в Україні".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії ОПЗЖ.

На сесії виступили найбільші сільгоспвиробники Кіровоградщини, які обурені ініціативою влади запустити ринок землі у "турборежимі", депутати від ОПЗЖ та інших фракцій. Усі присутні висловили думку про неприпустимість відкриття ринку землі у тому вигляді, в якому це намагається зробити влада.

"Конституція України гарантує всім громадянам право на отримання земельного паю. Однак на сьогодні з 42 млн громадян лише 7 млн ​​змогли реалізувати це право. Для традиційно аграрної Кіровоградської області це питання подвійно актуальне. Чому більшість громадян України не мають права отримати належну їм за законом землю і чому "монобільшість" у Верховній Раді вирішила продати її всупереч волі людей?" – запитала депутат від ОПЗЖ Людмила Давиденко.

"Ми закликаємо президента України зайняти конструктивну позицію, вплинути на розгляд земельного закону Верховною Радою і в разі необхідності накласти на нього вето. Треба дати можливість громадянам України вирішити це питання на всенародному референдумі", - впевнений депутат від ОПЗЖ Андрій Тесленко.

Сільгоспвиробники, у разі відмови влади виконувати вимоги депутатів місцевих рад, аграріїв та українського народу, заявили про готовність вирушати на масові акції протесту до Києва.

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