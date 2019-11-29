НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка

Адвокат Олега Бахматюка по справі рефінансування "ВіЕйБі Банку" Олексій Шевчук подав скаргу до Управління внутрішнього контролю на дії детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), який в грубій формі відмовився надати доступ до матеріалів справи. Юрист заявив про грубе порушення чинного законодавства і здійснення політичного тиску на свого підзахисного.

Адвокат Шевчук, що здійснює представництво Олега Бахматюка в межах кримінального провадження по справі рефінансування "VAB Банку", сьогодні, 29 листопада, подав скаргу керівнику Управління внутрішнього контролю Осипчуку Р.С. на дії детектива НАБУ Пачевського, який не з’явився для надання доступу до матеріалів справи і в грубій формі відмовив надати цей доступ. Скарга була зареєстрована старшим слідчим А. Гайданка. В даний час триває перевірка.

Також в коментарі виданню "Судовий репортер" Олексій Шевчук повідомив про те, що "в рамках цього кримінального провадження здійснюється політичний тиск на його підзахисного, оскільки публічно ЗМІ та НАБУ офіційно повідомлені про місцеперебування Бахматюка для унеможливлення в подальшому маніпуляцій щодо переховування останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій. В цей час навпаки – не Бахматюк переховується від слідства, а детективи НАБУ не бажають проводити необхідні для об’єктивного проведення розслідування процесуальні дії за участю Олега Бахматюка, тим самим порушуючи його законні права та інтереси".

Нагадаємо, що "VAB Банк" – один із тих банків, які були виведені з ринку у 2016 році. Щодо посадових осіб банку та Національного банку України (НБУ) наразі проводяться слідчі дії по справі, відкритій НАБУ. Офіційні висновки експертиз оцінки заставного майна, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та заяви НБУ щодо використання рефінансування на виплати коштів вкладникам наразі спростовують звинувачення, які публічно висунуті НАБУ бізнесмену.