Законопроект №2233 призведе до банкрутства теплову генерацію і вугільну галузь, – Кучеренко

Ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) спричинить банкрутство теплової генерації і знищить вугільну галузь, а також погіршить стосунки України з міжнародними партнерами.

Про це написав народний депутат України, перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Депутат наголосив, що положення законопроекту №2233 розкритикував директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач, зокрема в частині законодавчого закріплення цінових обмежень на ринку електроенергії.

"Прайскепи не можуть розраховуватися за принципом "витрати+", бо це вбиває саму ідею ринку. Якщо ж є проблеми з конкуренцією і на ринку виявлені і зафіксовані подібні факти, то це завдання регулятора та АМКУ вивчати кожен окремий випадок та здійснювати відповідні заходи. Крім того, пан Копач не просто пропонує, а прямо вимагає від НКРЕКП звернутися врешті-решт до енергоспівтовариства за консультаціями, як запроваджувати нові цінові обмеження. На сам кінець європейці пропонують відмовитися від ініціатив, які Герус проштовхує в законопроекті №2233", - написав Кучеренко.

Він також зазначив, що Копач пропонує депутатам повернутись до законопроекту №2233-1, та вносити зміни до закону, виходячи з таких положень: "Ввести прайс-кепи тимчасово до 31 грудня 2020 року. Тобто на рік, а не на 4, як пропонує Герус. Підхід до прайскепів має бути змінений. Вони не можуть встановлюватись таким чином, щоб викривляти конкуренцію, мають застосовуватись виключно до "високих цін у випадках волатильності на основі критеріїв, заздалегідь встановлених регулюючим органом, і не можуть базуватись на принципі "витрати+". Разом з тим, як пропонує законопроект №2233-1 прайс-кепи можуть бути застосовані і в надзвичайних (аварійних) ситуаціях в енергосистемі".

Також Кучеренко наголосив, що директор Секретаріату Енергоспівтовариства наполягає - Регулюючий орган повинен провести консультації з Секретаріатом перед встановленням цінових обмежень і щодо будь-яких їх змін в подальшому.

"Це вже четверта заява Енергоспівтовариства в реакцію на ініціативи Геруса. І з листа Копача можна зробити висновок, що на розгляд європейців 2233 Герусом не направлявся. Європейцям не займати терплячості. Однак, тональність кожної наступної заяви свідчить, що ми все ближче до демаршу. А перше, по чому вдарить таке ставлення до партнерів, це по інвесторах та по можливостям залучення капіталу. 40% ВПП? 50 млрд інвестицій? Це і з початку було поганим жартом, а зараз виглядає знущанням", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду законопроект "Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233), оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.