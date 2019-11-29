Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає занепокоєння інвесторів, - ЗМІ

Можлива реприватизація "Укртелекому" викликає тривогу у інвесторів та стане для них заборонним сигналом для інвестицій в Україну. Про це йдеться в матеріалі Gazeta.ua "Навіщо держава веде мову про реприватизацію, якщо у неї немає на це грошей?".

Gazeta.ua повідомляє, що днями став відомий оновлений список підприємств, які були раніше приватизовані, проте зараз їх Фонд держмайна готує до повернення назад в держвласність. Їх наразі 114 і компаній-гігантів у цьому списку немає. Проте, як зазначає видання, судова епопея довкола телекомунікаційної компанії "Укртелеком" дає підстави деяким аналітикам говорити про можливість її реприватизації.

"Все це – підприємства малого або середнього масштабу, компаній-гігантів у списку немає. Однак судові тяжби, що тривають навколо телеком-оператора "Укртелеком", дають привід окремим аналітикам вносити в "списки на повернення" і цю компанію", - йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що ситуація щодо "Укртелекому" викликає тривогу у потенційних інвесторів, на участь яких у великій приватизації розраховують представники української влади. Та наголошує, що для інвесторів націоналізація компанії стане заборонним сигналом для участі у приватизаційних процесах в Україні.

"Реприватизація викликає неприховану тривогу як з боку міжнародного фінансового співтовариства, так і у наших співвітчизників, котрі готові інвестувати в українську економіку. Бо така реприватизація стала б заборонним сигналом для потенційних покупців вітчизняних активів", - говориться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що розмови про можливу реприватизацію "Укртелекому" відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення іноземних інвестицій в розмірі $50 млрд за п’ять років.