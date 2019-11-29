підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає занепокоєння інвесторів, - ЗМІ
29 листопада 2019, пʼятниця, 14:45 374
Економіка 2019-11-29T16:00:02+02:00
Українські Новини
Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає занепокоєння інвесторів, - ЗМІ

Можлива реприватизація «Укртелекому» викликає занепокоєння інвесторів, - ЗМІ

Укртелеком, Приватизація, Реприватизація, Інвестиції, інвестори, Фінанси

Можлива реприватизація "Укртелекому" викликає тривогу у інвесторів та стане для них заборонним сигналом для інвестицій в Україну. Про це йдеться в матеріалі Gazeta.ua "Навіщо держава веде мову про реприватизацію, якщо у неї немає на це грошей?".  

Gazeta.ua повідомляє, що днями став відомий оновлений список підприємств, які були раніше приватизовані, проте зараз їх Фонд держмайна готує до повернення назад в держвласність. Їх наразі 114 і компаній-гігантів у цьому списку немає. Проте, як зазначає видання, судова епопея довкола телекомунікаційної компанії "Укртелеком" дає підстави деяким аналітикам говорити про можливість її реприватизації.
"Все це – підприємства малого або середнього масштабу, компаній-гігантів у списку немає. Однак судові тяжби, що тривають навколо телеком-оператора "Укртелеком", дають привід окремим аналітикам вносити в "списки на повернення" і цю компанію", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що ситуація щодо "Укртелекому" викликає тривогу у потенційних інвесторів, на участь яких у великій приватизації розраховують представники української влади. Та наголошує, що для інвесторів націоналізація компанії стане заборонним сигналом для участі у приватизаційних процесах в Україні.
"Реприватизація викликає неприховану тривогу як з боку міжнародного фінансового співтовариства, так і у наших співвітчизників, котрі готові інвестувати в українську економіку. Бо така реприватизація стала б заборонним сигналом для потенційних покупців вітчизняних активів", - говориться в матеріалі.
Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що розмови про можливу реприватизацію "Укртелекому" відіб'ють у іноземних інвесторів інтерес до України і зірвуть плани уряду щодо залучення іноземних інвестицій в розмірі $50 млрд за п’ять років.

Більше новин про: Укртелеком Приватизація Реприватизація Інвестиції інвестори Фінанси

Архів
Новини
У Миколаєві обговорили земельну реформу 16:56 Прес-реліз
СБУ і Нацполіція провели обшуки в "Укргазвидобуванні" 16:47
Директор інституту демографії проти електронної перепису населення 16:41
НАБУ не допускає адвокатів до матеріалів справи і чинить політичний тиск, – адвокат Бахматюка 16:36
Українці масово скуповують дитячі автокрісла 16:33 Інфографіка
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Автозапчастини та предмети мистецтва: що заборонили перевозити через лінію обмеження на Донбасі 18:15
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
більше новин
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
Іншого виходу у нас немає: Мін'юст хоче закривати в'язниці 21:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok