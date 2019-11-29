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29 листопада 2019, пʼятниця, 14:17 16
Силові структури 2019-11-29T14:45:40+02:00
Українські Новини
"Асоціація захисту іноземних інвестицій" заявляє про грабіж іноземних інвесторів злочинним угрупованням правоо

"Асоціація захисту іноземних інвестицій" заявляє про грабіж іноземних інвесторів злочинним угрупованням правоохоронців

Громадське об'єднання "Асоціація захисту іноземних інвестицій" заявляє про систематичний грабіж в 2015-2018 роках іноземних інвесторів злочинним угрупованням правоохоронців.

Про це повідомив голова ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій" Анатолій Велімовський в ході прес-конференції "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України" в прес-центрі Українських Новин.

"Ми маємо багато звернень від підприємців, іноземних підприємців, які постраждали від військової прокуратури... В правоохоронних органах сформувалася група, яка займалася рекетом", - сказав він.

Велімовський додав, що асоціація звернулася з відкритим листом до генпрокурора Руслану Рябошапке і запропонувала кроки з викорінення корупції в прокуратурі.

У свою чергу, громадянин ФРН, інвестор, власник BioTexCom Альберт Точиловский повідомив, що є одним з потерпілих зі сторони незаконних дій правоохоронців.

"Мова піде про військову прокуратуру, яка прославилася на весь світ, яка так добре взаємодіяла з органами СБУ, що слава про неї пішла в інші країни. Безпосередньо Бамбизов (Євген Бамбизов, екс-глава офісу великих платників податків ГФС) передавав інформацію Матіосу (Анатолій Матіос колишній заступник генпрокурора - головний військовий прокурор)" - сказав він.

При цьому Точиловский додав, що у нього намагалися незаконним шляхом відібрати частину його бізнесу, а також були вилучені 500 тис. доларів, які він задекларував.

Він в свою чергу напише лист на генпрокурора Рябошапку.

Адвокат громадянина Литви, Вильджунаса Вирмантаса Олег Ульянов в ході прес-конференції також повідомив, що його клієнт постраждав від подібних незаконних дій правоохоронних органів в Україні.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні поточного року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генпрокурора - головного військового прокурора.
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