"Асоціація захисту іноземних інвестицій" заявляє про грабіж іноземних інвесторів злочинним угрупованням правоохоронців

Громадське об'єднання "Асоціація захисту іноземних інвестицій" заявляє про систематичний грабіж в 2015-2018 роках іноземних інвесторів злочинним угрупованням правоохоронців.

Про це повідомив голова ГО "Асоціація захисту іноземних інвестицій" Анатолій Велімовський в ході прес-конференції "Від грабежу іноземних інвесторів до відновлення довіри до України" в прес-центрі Українських Новин.

"Ми маємо багато звернень від підприємців, іноземних підприємців, які постраждали від військової прокуратури... В правоохоронних органах сформувалася група, яка займалася рекетом", - сказав він.

Велімовський додав, що асоціація звернулася з відкритим листом до генпрокурора Руслану Рябошапке і запропонувала кроки з викорінення корупції в прокуратурі.

У свою чергу, громадянин ФРН, інвестор, власник BioTexCom Альберт Точиловский повідомив, що є одним з потерпілих зі сторони незаконних дій правоохоронців.

"Мова піде про військову прокуратуру, яка прославилася на весь світ, яка так добре взаємодіяла з органами СБУ, що слава про неї пішла в інші країни. Безпосередньо Бамбизов (Євген Бамбизов, екс-глава офісу великих платників податків ГФС) передавав інформацію Матіосу (Анатолій Матіос колишній заступник генпрокурора - головний військовий прокурор)" - сказав він.

При цьому Точиловский додав, що у нього намагалися незаконним шляхом відібрати частину його бізнесу, а також були вилучені 500 тис. доларів, які він задекларував.

Він в свою чергу напише лист на генпрокурора Рябошапку.

Адвокат громадянина Литви, Вильджунаса Вирмантаса Олег Ульянов в ході прес-конференції також повідомив, що його клієнт постраждав від подібних незаконних дій правоохоронних органів в Україні.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні поточного року генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади заступника генпрокурора - головного військового прокурора.