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  • 03.12.19 11:00 Круглий стіл: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?"
29 листопада 2019, пʼятниця, 13:14 15
Прес-центр 2019-11-29T14:45:03+02:00
Українські Новини
03.12.19 11:00 Круглий стіл: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?"

03.12.19 11:00 Круглий стіл: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?"

3 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?".

Організатор: "Фінансовий клуб".

Під час круглого столу обговоримо наступні питання:

  • Фіскальні чеки: міф чи реальність? Чому фіскалізація не стала масовою у фіскалізованих галузях?
  • Міжнародний досвід стимулювання бізнесу до детінізації та відповідальності перед споживачем. Найбільш вдалі та провальні ідеї.
  • Як зміниться життя рітейлерів після вступу в дію закону про кешбек? Його вплив на конкуренцію та на розподіл сил на ринку.
  • Чи дозволить нововведення побороти сірий та чорний імпорт та вивести операції із тіні?
  • Як заохотити споживачів користуватися нововведеннями? Робота зі скаргами споживачів.
  • Як мінімізувати ризик, що скарги споживачів стануть інструментом тиску на бізнес та підставою для постійних перевірок?

До участі в дискусії запрошені:

  • Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України;
  • Анна Андрущак, заступник голови Держпродспожив служби;
  • Олег Цільвік, голова Союзу споживачів України;
  • Софія Арасланова, голова Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки";
  • Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України;
  • Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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