03.12.19 11:00 Круглий стіл: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?"

3 грудня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи продовжать підприємці ухилятися від сплати податків?". Організатор: "Фінансовий клуб". Під час круглого столу обговоримо наступні питання: Фіскальні чеки: міф чи реальність? Чому фіскалізація не стала масовою у фіскалізованих галузях? Міжнародний досвід стимулювання бізнесу до детінізації та відповідальності перед споживачем. Найбільш вдалі та провальні ідеї. Як зміниться життя рітейлерів після вступу в дію закону про кешбек? Його вплив на конкуренцію та на розподіл сил на ринку. Чи дозволить нововведення побороти сірий та чорний імпорт та вивести операції із тіні? Як заохотити споживачів користуватися нововведеннями? Робота зі скаргами споживачів. Як мінімізувати ризик, що скарги споживачів стануть інструментом тиску на бізнес та підставою для постійних перевірок? До участі в дискусії запрошені: Сергій Верланов, голова Державної податкової служби України; Анна Андрущак, заступник голови Держпродспожив служби; Олег Цільвік, голова Союзу споживачів України; Софія Арасланова, голова Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки"; Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України; Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх