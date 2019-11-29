Законопроект 2233 матиме негативний вплив на енергетику, - Енергетична асоціація

Ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (№2233) негативно вплине на енергетику, оскільки обмежує ринкові механізми і повертає ручне регулювання в галузь.

Про це йдеться в звернення Першої енергетичної асоціації України до голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"Законопроект у прийнятій редакції погіршує й так не досконалий Закон України "Про ринок електричної енергії" і, таким чином, матиме негативний вплив на енергетику України, оскільки: - обмежує ринкові механізми, повертаючи енергетику країни до ручного регулювання, що ставить під загрозу досягнення кінцевих цілей реформи енергоринку", - говориться в зверненні.



Так, Асоціація зазначає, що згідно законопроекту до 1 липня 2023 року виробники електроенергії не зможуть вільно обирати сегменти ринку для продажу електроенергії, а Регулятор зможе встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку (ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку). Окрім того, до цієї ж дати Регулятору надається право встановлювати обсяги обов’язкової пропозиції електроенергії виробниками на ринку на добу наперед на рівні не вище граничних цін.



У зв’язку з цим Асоціація пропонує низку поправок до законопроекту 2233, що дозволять нівелювати його недоліки, зокрема:



1. Виключити безумовну можливість Регулятора встановлювати цінові обмеження на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку оскільки практика їх застосування негативно впливає на механізми ринкового формування цін, забезпечення достатнього рівня пропозиції електроенергії, створює умови для виникнення загрози електропостачання споживачів в осінньо-зимовий період.

2. Вдосконалити норму щодо повноважень Гарантованого покупця для забезпечення прозорого та зрозумілого механізму розподілу коштів на оплату покладених спеціальних обов’язків, шляхом спрямовування різниці між доходами та витратами, що виникли під час виконання Гарантованим покупцем спеціальних обов’язків на забезпечення покриття власних економічно обґрунтованих витрат та на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та за аукціонною ціною або інших спеціальних обов’язків.

3. Встановити регуляторні рамки визначення Регулятором тимчасової регульованої ціни електроенергії для ТЕЦ (на рівні економічно обґрунтованих витрат з урахуванням обґрунтованої норми прибутку).



Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233).



Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко висловив думку, що ухвалення законопроекту про внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (№2233) означатиме відмову України від ринкової моделі в електроенергетиці і повернення до ручного управління тарифами.