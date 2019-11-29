Бюджет-2020 консервує проблеми міжбюджетних відносин, - Льовочкін

Після реформи міжбюджетних відносин 2015 року реальна фіскальна автономія регіонів залишається недостатньою, про що свідчить і держбюджет-2020. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Сергій Льовочкін.

"Не дивлячись на ряд задекларованих реформ, регіони, як і раніше, не можуть досягти фінансової автономії 2013 року. Шість років тому питома вага доходів місцевих бюджетів без трансфертів у зведеному бюджеті становила 23,4%, а в цьому році за підсумками дев'яти місяців – 21,4%. Наступного року ситуація могла бути ще гіршою, якби парламент не зупинив плани уряду передати ряд доходів з місцевого на центральний рівень. Але поліпшення для регіонів як і раніше немає, а значить, реальна реформа децентралізації ще попереду", – заявив Сергій Льовочкін, інформує персональний портал політика.

Політик зазначив, що частка доходів місцевих бюджетів у зведеному могла бути вищою, якби не відбувся перерозподіл доходів між місцевими і державним бюджетом. Так, обсяг ПДФО, 25% якого забрали на центральний рівень, в останні роки був стабільно вищим, ніж доходи, які були передані як компенсація під час реформи міжбюджетних відносин в 2015 році і наступні роки.

При цьому, за словами народного депутата, уряд систематично недофінансовує значну частину делегованих повноважень. За оцінками Асоціації міст України, освітня субвенція в 2019 році недофінансована на 10% або 7 млрд грн, обсяг коштів медичної субвенції на 2019 рік занижений на 36,9 млрд грн і покриває лише 68% потреб на оплату поточних витрат.

"Загальний обсяг непрофінансованих витрат, які в останні роки були "скинуті" на місця, перевищує 50 млрд гривень. Виходячи із прийнятого бюджету на 2020 рік, всі ці проблеми залишаються. Тому Опозиційна платформа – За життя ініціюватиме справжню реформу децентралізації, за якої всі регіони отримають доходи, що дозволяють їм розвиватися", – резюмував Сергій Льовочкін.