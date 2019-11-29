"Енергоатом" спростував звинувачення Міненерго та звинуватив Оржеля в проросійськості

"Опубліковані вчора на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента "Енергоатома". Про це йдеться в заяві НАЕК, розміщеній на її офіційному порталі.

Зокрема зазначається, що 28 листопада працівники НАЕК "Енергоатом" вийшли під стіни Міністерства енергетики та захисту довкілля із вимогою припинити знущання над атомною галуззю, зупинити розвертання енергетичного вектору в бік РФ та поновити на посаді президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського, який є уособленням проукраїнського вибору майбутнього атомної енергетики. Протест атомників викликаний проросійськими діями міністра Оржеля, які ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку держави Україна, але й на безпечній та надійній роботі українських АЕС.

"Міністр енергетики Олексій Оржель злякався таких протестів і терміново виїхав у відрядження на переговори з російським колегою Новаком. Це не дивно, бо він демонструє свою зневагу до стратегічної для України ядерної галузі, яка виробляє 56% електроенергії для українських споживачів. Вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського, яке, за словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, ініціював міністр енергетики та захисту довкілля, відбулося у таємному режимі без експертного обговорення, на останніх хвилинах засіданнях Кабінету Міністру України з порушенням процедури, без жодної особистої зустрічі міністра з Юрієм Недашковським", - зазначається в документі.

В тексті заяви підкреслено, що опубліковані на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента НАЕК "Енергоатом". Зокрема, нібито "неефективний менеджмент" за найнижчим тарифом на електроенергію в світі (56,7 копійок) виплатив торік 11,5 млрд. гривень податків, реалізував інвестиційні проекти на суму 12,8 млрд. гривень, виробив майже 55% електроенергії України. Більш того, за 9 місяців 2019 року НАЕК "Енергоатом" сплатив 12,9 млрд. грн. (а це 30% усіх отриманих від реалізації електроенергії коштів) у Державний бюджет України та бюджети всіх рівнів, позабюджетні фонди та в якості ПДВ при розмитненні. До уваги Міністерства енергетики та захисту довкілля: за 9 місяців 2019 року НАЕК "Енергоатом" сплатив до Державного бюджету стільки ж податків та зборів як і загалом за весь 2017 рік та на 15% більше ніж за весь 2018 рік!

Попри нинішній тариф та знущальне ставлення до атомників, роботу яких обмежують заради імпорту з Росії, "Енергоатом" успішно пройшов всі партнерські перевірки з безпеки експлуатації ВАО АЕС та МАГАТЕ, де на відміну від Мінекоенерго працюють професіонали. Опубліковані "підозри" Мінекоенерго у нібито розкраданні державних коштів не мають жодних судових підтверджень та стосуються подій більш ніж 10-річної давнини. Насправді НАЕК "Енергоатом" посідає лідируючі позиції в рейтингах ефективності та прозорості протягом всіх останніх років.

Про який недовиробіток електроенергії як наслідок від буцімто "недотримання графіків проведення капітальних та поточних ремонтів енергоблоків АЕС" йдеться з боку Мінекоенерго, якщо щойно достроково виведений з ремонту енергоблок ХАЕС №2 обмежили на 25% через імпорт електроенергії з Росії?

Про яке "постійне невиконання фінансових планів", невиконання графіків ремонтів та кредитних зобов’язань з ЄБРР та Євратомом говорить Міністерство енергетики (орган управління "Енергоатома"), яке два місяці блокує всі можливі плани Компанії – від фінансового до стратегічного. Через такий саботаж з боку Міненерго "Енергоатом" не може виконувати жодну інвестиційну програму – від комплексної (зведеної) програми з підвищення безпеки за кошти ЄБРР та Євратом до добудови Ташлицької ГАЕС, яка критично потрібна для балансування об’єднаній енергетичній системі України.

Більш того, аналізуючи так звані "причини" звільнення Ю.Недашковського, зрозуміло, що вони були сформовані не в результаті аналізу Міністерством діяльності підприємства, а взяті із звинувачень заанґажованих та непрофесійних організацій і окремих осіб. Компанія неодноразово надавала на них свої заперечення та контраргументи, які з невідомих причин не було враховано Міністерством. Таким чином, функція управління та контролю з боку профільного Міністерства не виконується та підміняється замовною функцією безпідставної зміни керівника "НАЕК "Енергоатом".

"Учасники попереджувального мітингу - працівники АЕС та інших відокремлених підрозділів "Енергоатома" звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням вжити заходів для відновлення на посаді Юрія Недашковського. Оскільки на сьогодні в Україні відсутні інші авторитетні для атомників України та світу компетентні фахівці його рівня, які можуть забезпечити достатній рівень ядерної та радіаційної безпеки при експлуатації АЕС", - зауважено в тексті заяви НАЕК.