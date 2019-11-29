підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
ONLINE
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

  • Новини
  • Економіка
  • Американська торгівельна палата вважає неприйнятними ретроспективні зміни "зеленого" тарифу
29 листопада 2019, пʼятниця, 11:46 325
Економіка 2019-11-29T12:15:02+02:00
Українські Новини
Американська торгівельна палата вважає неприйнятними ретроспективні зміни "зеленого" тарифу

Американська торгівельна палата вважає неприйнятними ретроспективні зміни "зеленого" тарифу

Зелений тариф, Володимир Зеленський, Енергетика

Українська влада має знайти взаємоприйнятне рішення для розв’язання проблем в секторі відновлюваної енергетики та запропонувати всім учасникам ринку та інвесторам рівні умови. Про це йдеться в заяві Американської торговельної палати, розміщеній на офіційному сайті організації.

 
В заяві зазначається, що компанії-члени Палати готові продовжити діалог задля пошуку взаємоприйнятних рішень, що покликані покращити фінансову стабільність гарантованого покупця і дозволити уникнути внесення ретроспективних змін до законодавства щодо діючих проектів, що можуть спричинити довготривалий негативний вплив на інвестиційний клімат України.
 
На їх думку, приведення угод про купівлю-продаж електроенергії з відновлюваних джерел у відповідність до міжнародних стандартів фінансування може стати частиною заходів уряду для стабілізації ринку.
 
В той же час АСС зазначає неприйнятність пропозиції щодо надання пріоритету у платежах тим інвесторам, які погодяться на добровільну реструктуризацію. Організація наголошує – всі учасники ринку та інвестори мають отримати від уряду рівні умови.
 
"Компанії-члени Палати переконані в тому, що надання пріоритетності платежів інвесторам, які погодяться на добровільну реструктуризацію, може звести нанівець добровільний характер такої реструктуризації, тому така опція є неприйнятною у жодному із запропонованих рішень. Принципово важливо, щоб усі учасники ринку та інвестори отримували від уряду рівні умови, незалежно від того, чи погодяться інвестори на реструктуризацію на умовах, встановлених урядом", - зазначається в заяві.
 
Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтин Чижик заявив, що примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде. Проте він зазначив, що міністерство пропонує інвесторам різні умови реструктуризації для проектів ВДЕ, які вже працюють і будуть введені в експлуатацію найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський на Українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого" тарифу не буде, Україна не робитимемо жодних кроків, які погіршать умови для ведення бізнесу.

Більше новин про: Зелений тариф Володимир Зеленський Енергетика

Архів
Новини
Законопроект 2233 матиме негативний вплив на енергетику, - Енергетична асоціація 12:21
Бюджет-2020 консервує проблеми міжбюджетних відносин, - Льовочкін 12:15
Блогер назвав "кандидатом №1 на виліт з посади" голову Дніпропетровської ОДА Бондаренко 12:08
"Енергоатом" спростував звинувачення Міненерго та звинуватив Оржеля в проросійськості 11:59
Рубль в обмінниках перед вихідними підскочив 11:50
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського 10:15
більше новин
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok