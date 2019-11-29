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  • Журналіст назвав брехнею виправдання голови АМКУ Терентьєва щодо бюджету його лакшері-подорожей
29 листопада 2019, пʼятниця, 11:28 419
Політика 2019-11-29T12:15:02+02:00
Українські Новини
Журналіст назвав брехнею виправдання голови АМКУ Терентьєва щодо бюджету його лакшері-подорожей

Журналіст назвав брехнею виправдання голови АМКУ Терентьєва щодо бюджету його лакшері-подорожей

Юрій Терентьєв

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв на своїй сторінці в Facebook заявив, що його відпочинок на елітному гірськолижному курорті Куршевель коштує в 20 разів дешевше, ніж озвучений раніше ЗМІ бюджету в 50 тис. дол. Однак, як повідомляє журналіст Євген Плинський, це не відповідає дійсності – сума на відпочинок сім'ї глави АМКУ набагато вище, ніж він пише.

"Адже тільки за переліт в Женеву Терентьєви віддали майже три тисячі доларів. Прайс на проживання на курорті стартує від 5-6 тис. дол. за тиждень за сімома до 5-6 тис. дол. за добу", - розповів Євген Плинский.

Журналіст звернув увагу на фото сім'ї Терентьєва на тлі ресторану Le Cap-Horn, де обідала сім'я. Прайс цього ресторану для обіду однієї людини – 100 євро. З урахуванням оренди спорядження, скі-пасів, трансферів, готелів і ресторанів елітного Куршавеля вкластися сім'ї з чотирьох осіб у озвучену Юрієм Терентьєвим цифру (2,5 тис. дол.) неможливо.

Євген Плинский зазначив, що витрати на двотижневий відпочинок сім'ї в Туреччині в елітному готелі Vogue Hotel Bodrum 5* склав близько 26 тис. дол.

Крім цього, журналіст показав і інші приклади розкішного життя чиновника, серед яких автомобіль «Ягуар», абонемент в спортклуб «5 Елемент» за 8 тис. дол. і поїздку в Єгипет за 7,5 тис. дол.

Також, Євген Плинський звернувся до правоохоронних органів з проханням перестати закривати очі на витрати чиновника, який тільки за найскромнішою оцінкою не задекларував 679 тис. дол.

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