Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власному населенню

Російська державна група компаній "Інтер РАО", яка займає монопольне становище в експортних поставках електроенергії, протягом 1-26 листопада продавала електроенергію в Україну (на кордоні) по цінам 1,32 - 1,38 грн/кВт-год, що на 17-20% нижче тарифів на електроенергію для населення, яке проживає в центральних адміністративних одиницях РФ, інформує портал expro.com.ua.

Про це свідчать дані учасників українського ринку та інформація сайту energybase.ru, на якому приведені значення тарифів на електроенергію для споживачів Росії.

За даними джерел на українському ринку, протягом 1-26 листопада електроенергію в Україну з РФ імпортувалася по цінам $55-56/МВт-год, що з урахуванням офіційного курсу НБУ за відповідний період дорівнює 1,32-1,38 грн/кВт-год. Дані ціни приведені без урахування українських податків, зокрема акцизу та мита, якими обкладається імпортована електроенергія.

Тарифи для населення Росії, яке проживає у Москві та Московській області, за даними сайту energybase.ru (з урахуванням офіційного курсу російського рубля до гривні Центрального банку РФ) сплачує одноставковий тариф (без використання електроплит та електроопалення) на сьогодні на рівні 2,05 грн/кВт-год (з ПДВ) та 2,09 грн/кВт-год (з ПДВ) відповідно, а без ПДВ (ставка в Росії якого складає 20%) – 1,64 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год.

Таким чином, ціна на імпортну з Росії електроенергію є нижчою, ніж тарифи для населення Москви та Московської області РФ на 20% та 17% відповідно. Якщо порівняти ціну на імпортовану в Україну електроенергію з кінцевими тарифами для населення РФ (з ПДВ), то ціна поставок в Україну є нижчою на 34-36%.

Як повідомляв ExPro, 18 вересня 2019р Верховна Рада прийняла правку за пропозицією депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - зміни до закону "Про ринок електроенергії", якими був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в ОЕС України на умовах двосторонніх контрактів. Імпорт е/е з РФ на ринок "на добу наперед" був дозволений і до цього, згідно із законом "Про ринок електроенергії", і фактично міг здійснюватися з 1 липня, але не здійснювався.

Перші комерційні поставки електроенергії з Росії в ОЕС України почалися з початку жовтня 2019р. За даними НЕК "Укренерго", у жовтні Україна імпортувала з РФ 127,86 млн кВт-год.

6 листопада екс-президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку "на добу наперед" через заявлені дуже низькі ціни на е/е, що змусило компаній вийти на балансуючий ринок. Розширення торгівлі з країною-агресором було розкритиковано рядом депутатів та ЗМІ, після цього 16 жовтня парламентський комітет з питань енергетики та ЖКГ схвалив законопроект №2236-2, яким пропонується виключити можливість імпорту електроенергії з Росії для продажу на ринку двосторонніх договорів, однак таку можливість пропонується залишити для поставок з Білорусі.