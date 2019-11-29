підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
ONLINE
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

  • Новини
  • Економіка
  • Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власному населенню
29 листопада 2019, пʼятниця, 11:31 367
Економіка 2019-11-29T11:31:08+02:00
Українські Новини
Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власному населенню

Росія експортує в Україну електроенергію значно дешевше, ніж продає власному населенню

Електроенергія, Інтер РАО, Україна-РФ, Тарифи на електроенергію, Андрій Герус, Укренерго, Енергоатом, Юрій Недашковський

Російська державна група компаній "Інтер РАО", яка займає монопольне становище в експортних поставках електроенергії, протягом 1-26 листопада продавала електроенергію в Україну (на кордоні) по цінам 1,32 - 1,38 грн/кВт-год, що на 17-20% нижче тарифів на електроенергію для населення, яке проживає в центральних адміністративних одиницях РФ, інформує портал expro.com.ua.

Про це свідчать дані учасників українського ринку та інформація сайту energybase.ru, на якому приведені значення тарифів на електроенергію для споживачів Росії.

За даними джерел на українському ринку, протягом 1-26 листопада електроенергію в Україну з РФ імпортувалася по цінам $55-56/МВт-год, що з урахуванням офіційного курсу НБУ за відповідний період дорівнює 1,32-1,38 грн/кВт-год. Дані ціни приведені без урахування українських податків, зокрема акцизу та мита, якими обкладається імпортована електроенергія.

Тарифи для населення Росії, яке проживає у Москві та Московській області, за даними сайту energybase.ru (з урахуванням офіційного курсу російського рубля до гривні Центрального банку РФ) сплачує одноставковий тариф (без використання електроплит та електроопалення) на сьогодні на рівні 2,05 грн/кВт-год (з ПДВ) та 2,09 грн/кВт-год (з ПДВ) відповідно, а без ПДВ (ставка в Росії якого складає 20%) – 1,64 грн/кВт-год та 1,68 грн/кВт-год.

Таким чином, ціна на імпортну з Росії електроенергію є нижчою, ніж тарифи для населення Москви та Московської області РФ на 20% та 17% відповідно. Якщо порівняти ціну на імпортовану в Україну електроенергію з кінцевими тарифами для населення РФ (з ПДВ), то ціна поставок в Україну є нижчою на 34-36%.

Як повідомляв ExPro, 18 вересня 2019р Верховна Рада прийняла правку за пропозицією депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса - зміни до закону "Про ринок електроенергії", якими був дозволений імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в ОЕС України на умовах двосторонніх контрактів. Імпорт е/е з РФ на ринок "на добу наперед" був дозволений і до цього, згідно із законом "Про ринок електроенергії", і фактично міг здійснюватися з 1 липня, але не здійснювався.

Перші комерційні поставки електроенергії з Росії в ОЕС України почалися з початку жовтня 2019р. За даними НЕК "Укренерго", у жовтні Україна імпортувала з РФ 127,86 млн кВт-год.

6 листопада екс-президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку "на добу наперед" через заявлені дуже низькі ціни на е/е, що змусило компаній вийти на балансуючий ринок. Розширення торгівлі з країною-агресором було розкритиковано рядом депутатів та ЗМІ, після цього 16 жовтня парламентський комітет з питань енергетики та ЖКГ схвалив законопроект №2236-2, яким пропонується виключити можливість імпорту електроенергії з Росії для продажу на ринку двосторонніх договорів, однак таку можливість пропонується залишити для поставок з Білорусі.

Більше новин про: Електроенергія Інтер РАО Україна-РФ Тарифи на електроенергію Андрій Герус Укренерго Енергоатом Юрій Недашковський

Архів
Новини
Законопроект 2233 матиме негативний вплив на енергетику, - Енергетична асоціація 12:21
Бюджет-2020 консервує проблеми міжбюджетних відносин, - Льовочкін 12:15
Блогер назвав "кандидатом №1 на виліт з посади" голову Дніпропетровської ОДА Бондаренко 12:08
"Енергоатом" спростував звинувачення Міненерго та звинуватив Оржеля в проросійськості 11:59
Рубль в обмінниках перед вихідними підскочив 11:50
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського 10:15
більше новин
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok