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29 листопада 2019, пʼятниця, 08:50 5
Верховна Рада і партії 2019-11-29T11:23:34+02:00
Українські Новини
Рахункова палата вперше проведе аудит Верховної Ради двох скликань

Рахункова палата вперше проведе аудит Верховної Ради двох скликань

Аудит, Верховна Рада

Рахункова палата України вперше проведе аудит діяльності Верховної Ради. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, його відомство поінформувало 28 листопада.

"Ми охопимо період роботи двох скликань – VII і VIII – щоб не було упередженості. Верховна Рада не перевірялася жодного разу за час незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед, можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні "білі плями", на які нинішньому парламенту потрібно буде звернути увагу", – сказав він.

Пацкан прогнозує, що результати аудиту будуть оголошені в кінці березня 2020 року.

У Рахунковій палаті зазначили, що вони будуть вивчати ефективність використання коштів державного бюджету і управління державним майном апаратом Верховної Ради України, має фінансові наслідки для державного бюджету".

Як повідомляли Українські Новини, біля будівлі Верховної Ради вперше за 45 років відремонтують купол.

Раніше Верховна Рада дозволила військовослужбовцям Управління державної охорони не пропускати в будівлі, в яких розміщені державні органи влади, осіб зі зброєю і вибухівкою.

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