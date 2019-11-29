ВЕА закликає відкоригувати законопроект 2233, який критикує Єврокомісія

Законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електроенергії "(№2233) скасовує реформу енергоринку та монтує в нову ринкову модель старий механізм ручного регулювання. Про це йдеться в зверненні Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї до голови Верховної Ради, голови енергетичного комітету парламенту та міністра енергетики.

"Запропоновані зміни у законодавство суттєво погіршать умови роботи ринку електроенергії в Україні та нівелюють переваги нової конкурентної моделі ринку електричної енергії, запровадженої в Україні на основі принципів Третього енергетичного пакету ЄС", - йдеться в зверненні.



Зокрема, зазначається, що законопроектом 2233 встановлюється пряме обмеження вільної конкуренції на ринку електроенергії шляхом застосування до 1 липня 2023 року граничних цін на конкурентних сегментах ринку (ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку) та обмеження виробників електроенергії вільно обирати сегменти ринку для продажу електроенергії.



"Всеукраїнська Енергетична Асамблея вважає, що проголосований у першому читанні законопроект № 2233 від 04.10.2019 за своїм змістом скасовує реформу енергоринку, вмонтовуючи в механізми нового ринку стару модель з максимальним рівнем ручного адміністративного регулювання", - наголошується в зверненні.



У зв’язку з цим Асамблея пропонує депутатам при підготовці законопроекту до другого читання врахувати наступні пропозиції:

• виключити право Регулятора встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку або надати право Регулятору встановлювати граничні ціни на конкурентних сегментах ринку виключно у випадку порушення сталого режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, яке виникло в результаті настання надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України;

• виключити право Регулятора встановлювати зобов’язання для учасників продавати електроенергію виключно на ринку на добу на перед;

• встановити заборону імпорту електричної енергії з країн, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства.



Нагадаємо, 12 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). На думку народного депутата України Михайла Бондаря, законопроект знищує ринок електроенергії та повертає енергетику до ручного управляння, що призведе до зриву євроінтеграції України та посилення енергозалежності від Росії.



Європейська комісія розкритикувала законопроект 2233 в офіційному листі, який оприлюднила голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цицнадзе.