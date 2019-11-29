Експерти побачили в кадровому рішенні по "Електроважмашу" повернення до корупційних схем переділу держвласності

Призначення Фондом держмайна лобіста групи "Метінвест" Віктора Буська на посаду виконуючого обов'язки генерального директора ДП "Електроважмаш", провідні українські експерти пов'язують з початком великого переділу держвласності між олігархами, що мають вплив на владу. На їхню думку, це завдасть болючого удару по рейтингах влади і, перш за все, Президента.

У кейсі "Електроважмашу" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко бачить відкат до непрозорих схем прийняття державних рішень.

"Сьогодні в колі Зеленського купа "рішал". Кучма свого часу брав аркуш паперу, олівець і протягом бесіди з потрібними людьми вирішував: ось це дається одному олігарху, ось це - іншому, ось це - третьому. Сьогодні по об'єктах великої приватизації є якісь домовленості, що один бізнесмен отримає цей об'єкт, інший - ось цей і так далі. У випадку з "Електроважмашем" ми бачимо один із прикладів, як проходить процес переділу державної власності: ставиться потрібна людина, вона готує процес приватизації, об'єкт виноситься на аукціон і продається", - говорить Охріменко.

Більш обережно ситуацію з передачею стратегічного "Електроважмашу" в передприватизаційний період в управління ставленику Ахметова оцінює інвестаналітик Тарас Козак: "Робити якісь висновки рано. Потрібно дивитися. Якщо ми побачимо, що в ході приватизації Бусько буде відстоювати інтереси Ахметова, владі треба замінити Буська на посаді директора "Електроважмашу" на незалежну від Ахметова та інших олігархів людину".

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів України веде підготовку до приватизації 800 державних компаній. Всього в держвласності понад 3,4 тисячі підприємств. Як заявив глава ФДМУ Дмитро Сенниченко, вже в 2020 році Фонд держмайна має намір виручити від продажу великих держкомпаній 6 млрд грн.

"На наступний рік у мене є КПІ продати великих держкомпаній на суму не менше 6 млрд грн. Плюс мала приватизація - також 6 млрд грн. Від оренди плануємо отримати 3-4 млрд грн. Будемо дуже старатися, щоб все вийшло", - заявив Сенниченко.

На початку вересня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський дав доручення Верховній Раді, Уряду та ФДМУ прискорити підготовчий приватизаційний процес і провести перший конкурс до 1 квітня 2020 року.

"Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації і залучення стратегічних радників ... Провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року", - заявив Зеленський.