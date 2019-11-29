підписатися на розсилку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
ONLINE
29.11.19 13:00 Пресс-конференция: "От грабежа иностранных инвесторов к восстановлению доверия к Украине"

  • Новини
  • Економіка
  • Представник General Electric застеріг Україну – ретроспективне зниження "зеленого тарифу" потягне виплати мільярдів за позовами інвесторів
29 листопада 2019, пʼятниця, 09:59 372
Економіка 2019-11-29T09:59:02+02:00
Українські Новини
Представник General Electric застеріг Україну – ретроспективне зниження "зеленого тарифу" потягне виплати міль

Представник General Electric застеріг Україну – ретроспективне зниження "зеленого тарифу" потягне виплати мільярдів за позовами інвесторів

General Electric, Зелений тариф, Дженерал електрик, В'ячеслав Феклін, Електроенергія

Європейські країни, що ретроспективно знизили "зелений" тариф, змушені були компенсувати інвесторам величезні суми. Україні не варто повторювати їхній шлях. Про це заявив регіональний директор "Дженерал електрик" В'ячеслав Феклін під час міжнародного форуму з відновлюваної енергетики "ARWE 2019", інформує портал obozrevatel.com.

"Я можу сказати, що, в принципі, Іспанія й Румунія, інші держави досі судяться й виплачують великі судові позови. Я не хочу такого повторення. Я впевнений, що рішення буде ухвалене правильне", – сказав Феклін.

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого тарифу" не буде і українська влада не має наміру робити ніяких кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше банкірка департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякає іноземних інвесторів.

Більше новин про: General Electric Зелений тариф Дженерал електрик В'ячеслав Феклін Електроенергія

Архів
Новини
Законопроект 2233 матиме негативний вплив на енергетику, - Енергетична асоціація 12:21
Бюджет-2020 консервує проблеми міжбюджетних відносин, - Льовочкін 12:15
Блогер назвав "кандидатом №1 на виліт з посади" голову Дніпропетровської ОДА Бондаренко 12:08
"Енергоатом" спростував звинувачення Міненерго та звинуватив Оржеля в проросійськості 11:59
Рубль в обмінниках перед вихідними підскочив 11:50
більше новин
Норкові ферми можуть залучити в АПК України до 2021 року не менше $500 млн інвестиці 09:40
Держава поверне більше грошей, домовившись із Бахматюком у справі VAB банку, – ConcordeCapital 10:24
Глава АМКУ повідомив про рекордні 723 млн гривень надходжень до держбюджету від штрафних санкцій 12:51
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
У Звіробій проходять обшуки у справі про можливу загрозу вбивством щодо Зеленського 10:15
більше новин
Претензії, на яких будується позов ФДМ щодо реприватизації "Укртелекому", юридично сумнівні, – юрист 15:33
Індустріальні парки можуть стати драйверами промислового розвитку українських регіонів, – Прокопенко 17:49
В Україні можуть з'явитися приватні СІЗО за типом готелів 21:26
Мендель назвала Литву Латвією, а потім запевнила, що це - троллінг 10:14 Фото
НАБУ затримало Альперіна 19:42 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok