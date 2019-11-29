Представник General Electric застеріг Україну – ретроспективне зниження "зеленого тарифу" потягне виплати мільярдів за позовами інвесторів

Європейські країни, що ретроспективно знизили "зелений" тариф, змушені були компенсувати інвесторам величезні суми. Україні не варто повторювати їхній шлях. Про це заявив регіональний директор "Дженерал електрик" В'ячеслав Феклін під час міжнародного форуму з відновлюваної енергетики "ARWE 2019", інформує портал obozrevatel.com.

"Я можу сказати, що, в принципі, Іспанія й Румунія, інші держави досі судяться й виплачують великі судові позови. Я не хочу такого повторення. Я впевнений, що рішення буде ухвалене правильне", – сказав Феклін.

Президент України Володимир Зеленський 27 листопада на українсько-литовському економічному форумі заявив, що ретроспективної зміни "зеленого тарифу" не буде і українська влада не має наміру робити ніяких кроків, які погіршать умови ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених тарифів" на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше банкірка департаменту електроенергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна заявила, що ретроспективний перегляд "зеленого тарифу" завдасть шкоди Україні, оскільки країна виплатить за позовами до міжнародних судів значно більше, ніж хочуть заощадити ініціатори такого рішення, а також відлякає іноземних інвесторів.