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28 листопада 2019, четвер, 23:32 9
Суспільство 2019-11-28T23:51:36+02:00
Українські Новини
У Чернівцях заборонили цирки, які використовують тварин

У Чернівцях заборонили цирки, які використовують тварин

експлуатація тварин у цирках, Цирк

У Чернівцях заборонили розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами, рішення прийняли на засіданні міської ради в четвер, 28 листопада, повідомляється на офіційному сайті.

"За" проголосували 22 депутати міськради.

Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей та розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці.

Раніше подібну заборону ввели Київ і Львів.

Міністерство культури та спорту заявило, що заборона на використання тварин у цирку по всій країні може бути введений в 2021 році. Мова йде і про стаціонарних цирках.

Зараз 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.

Як повідомляли "Українські Новини", в Раді пропонують заборонити контактні зоопарки і тварин у цирку.

Також у Вінниці заборонили виступи пересувних цирків з тваринами.

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