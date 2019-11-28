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  • У Павлограді козел очолив зграю собак, які його захищають
28 листопада 2019, четвер, 19:19 10
Життя 2019-11-28T21:45:02+02:00
Українські Новини
У Павлограді козел очолив зграю собак, які його захищають

У Павлограді козел очолив зграю собак, які його захищають

Павлоград, Собаки, Козел

У Павлограді Дніпропетровської області майже місяць бездомний козел бігає в супроводі собак між багатоквартирними будинками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чорно-білого козла собаки тримають в кільці охорони і захищають його від сторонніх. Жителі міста кажуть, що ця незвичайна компанія на вулицях з'явилася ще в жовтні.

Щонайменше місяць козел разом з чотирилапими бігають житловими масивами. І вони постійно змінюють маршрути, так що спіймати їх нікому не вдається.

Як повідомляли Українські Новини, агресивний козел, який нападає на людей, став новою зіркою YouTube.

Також німецькі будівельники поскаржилися в поліцію на козла, який прогнав їх з ремонтованої квартири. Інцидент стався в місті Оффенбурзі.

Крім того, гірський козел, що зірвався з гори, впав на мандрівника. Той момент падіння тварини почав сходження на гору. Інцидент стався в австрійській комуні Фільцмос.

Крім того, в Парижі метро було тимчасово призупинено через чоловіка з козою. Чоловік з твариною сів у потяг на станції Тюрільї і налякав пасажирів, проте він відмовлявся виходити з метро.

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